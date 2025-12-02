Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google trở thành “ngôi sao mới” trong cuộc đua AI

02-12-2025 - 09:27 AM | Kinh tế số

Theo CNN, Google đang bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), khiến cả OpenAI, Nvidia và Meta phải chú ý.

(Ảnh: AFP/TTXVN)

(Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi ra mắt Gemini 3 ngày 18/11 vừa qua, mô hình này nhanh chóng leo lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng benchmark về tạo văn bản, xử lý hình ảnh, chỉnh sửa ảnh và chuyển văn bản thành hình - vượt qua ChatGPT, Grok và Claude trong các hạng mục đó. Hơn một triệu người dùng đã thử Gemini 3 chỉ trong 24 giờ đầu.

Một loạt lãnh đạo công nghệ nổi tiếng đã công khai khen ngợi Google. Giám đốc điều hành (CEO) của Salesforce, Marc Benioff nói “sẽ không quay lại ChatGPT”, gọi bước nhảy của Gemini 3 là “điên rồ”. CEO OpenAI Sam Altman và tài khoản Nvidia cũng gửi lời chúc mừng. Meta thậm chí được cho là đang đàm phán mua chip Tensor của Google, Anthropic đã tăng sử dụng hạ tầng Google từ tháng 10 vừa qua.

Sự chú ý đặc biệt này khiến cổ phiếu Google tăng gần 8% trong tuần qua, trong khi cổ phiếu của Nvidia giảm hơn 2%. Dù vậy, Nvidia vẫn giữ vị thế độc tôn trong mảng chip AI nhờ GPU mạnh, linh hoạt và hệ sinh thái phần mềm rộng, trong khi chip Tensor của Google là ASIC - chuyên dụng và chỉ phù hợp một số tác vụ.

Giới phân tích nhận định Google “đang tạm dẫn đầu”, nhưng cuộc đua vẫn mở. Gemini 3 vượt trội ở nhiều chỉ số, nhưng các mô hình khác như xAI và Perplexity vẫn mạnh hơn ở một số lĩnh vực như tìm kiếm. Google cũng khó có thể đạt đến quy mô thống trị như Nvidia trong mảng chip.

Theo các chuyên gia, cuộc cạnh tranh AI sẽ không chỉ có một “người thắng cuộc”, mà sẽ là một hệ sinh thái đa trung tâm, trong đó Google hiện nổi lên như người dẫn nhịp mới, nhưng chỉ “cho đến khi mô hình tiếp theo xuất hiện”.

Theo P.V

VTV

Từ Khóa:
AI, Google

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC: Trên 50% vụ sập bẫy lừa đảo sang Campuchia, Myanmar là... "tình nguyện"

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC: Trên 50% vụ sập bẫy lừa đảo sang Campuchia, Myanmar là... "tình nguyện" Nổi bật

Doanh nghiệp cắt giảm được một nửa nhân sự nhờ ứng dụng AI

Doanh nghiệp cắt giảm được một nửa nhân sự nhờ ứng dụng AI Nổi bật

Giải pháp hỗ trợ nhà máy sản xuất thực phẩm đồ uống sẵn sàng cho kỷ nguyên AI

Giải pháp hỗ trợ nhà máy sản xuất thực phẩm đồ uống sẵn sàng cho kỷ nguyên AI

08:12 , 02/12/2025
Mọi người còn đang lo AI cướp việc làm, nhà đồng sáng lập Google lại dùng AI để thăng chức cho nhân viên

Mọi người còn đang lo AI cướp việc làm, nhà đồng sáng lập Google lại dùng AI để thăng chức cho nhân viên

08:03 , 02/12/2025
Tài khoản Zalo nếu có hiện tượng như thế này, người dùng phải đổi mật khẩu và kiểm tra càng sớm càng tốt

Tài khoản Zalo nếu có hiện tượng như thế này, người dùng phải đổi mật khẩu và kiểm tra càng sớm càng tốt

21:35 , 01/12/2025
Công việc nào dễ bị AI thay thế nhất năm 2026?

Công việc nào dễ bị AI thay thế nhất năm 2026?

16:53 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên