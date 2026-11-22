Tại thời điểm đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp được phép cộng thời gian còn lại của năm 2023 với kỳ tính thuế năm tiếp theo (tức năm 2024) thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Công ty ông Hoàng đã áp dụng quy định này để kê khai thuế TNDN gộp vào năm tài chính 2024.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định:

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu:

a) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại".

Ông Hoàng hỏi, công ty sẽ chỉ được miễn thuế TNDN trong năm 2025 (do tính từ năm đầu tiên được cấp giấy phép là năm 2023, cộng với kỳ tính thuế gộp sang năm 2024), hay sẽ được miễn thuế TNDN cho cả năm 2025 và năm 2026 do đã thực hiện gộp thời điểm mới thành lập vào năm tài chính 2024?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 2 TPHCM có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về nguyên tắc quản lý thuế:

"2. Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của luật thuế và quy định của pháp luật. Người nộp thuế tự xác định nghĩa vụ thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp, tự kê khai thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và tự nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp do cơ quan quản lý thuế tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác theo quy định của pháp luật".

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/05/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Về hỗ trợ thuế, phí, lệ phí:

"4. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu".

Căn cứ Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15:

Tại Điều 4. Thu nhập được miễn thuế.

Điều 14. Miễn thuế, giảm thuế.

Điều 15. Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế khác.

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân:

"3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu:

a) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại;

b) Quy định ưu đãi tại khoản này không áp dụng đối với:

b1) Doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

b2) Doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới;

b3) Thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15".

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

"Điều 16. Hiệu lực thi hành

… 2. Quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 7 và Điều 9 Nghị định này có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2025".

Trường hợp ông Võ Nhật Hoàng (đại diện theo pháp luật công ty) vướng mắc về chính sách thuế, có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Thuế TPHCM được đăng tải trên website hoặc liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ giải quyết.

Thuế cơ sở 2 TPHCM thông báo đến ông được biết và đề nghị căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện theo đúng quy định.