Ngày 21/11, với 472/479 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ sẽ điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người, tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Quốc hội đã giao Chính phủ, HĐND, UBND TP Hà Nội, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này.

Đồng thời, ổn định tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Theo phương án được Quốc hội thông qua, xã Ba Vì của Hà Nội tiếp nhận 1.338 ha đất và toàn bộ 1.057 người từ xã Thịnh Minh. Xã Yên Xuân sẽ tiếp nhận hơn 2.668 ha, bao gồm 833 ha từ xã Thịnh Minh, 742 ha từ xã Lương Sơn và gần 1.093 ha từ phường Kỳ Sơn. Phần diện tích sẽ chuyển về xã Yên Xuân không có dân cư.

Việc điều chỉnh trên nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và khu vực vùng đệm. Trước đó, Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao cho Hà Nội quản lý. Tuy nhiên, hơn 2.529 ha đất rừng vẫn thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Điều này gây khó khăn trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng nêu rõ, văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày nghị quyết có hiệu lực mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Đồng thời, hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương đã được tiếp nhận hợp lệ mà đến ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật, và không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Kể từ ngày 1/1/2027, khu vực được điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội sẽ áp dụng các chế độ, chính sách của Hà Nội.

Đáng chú ý, trong trường hợp chế độ, chính sách đang áp dụng tại khu vực này có mức hưởng cao hơn hoặc Hà Nội chưa có chính sách tương ứng thì người dân sẽ tiếp tục được hưởng chính sách hiện hành cho đến khi hết thời hạn áp dụng hoặc có chính sách thay thế do cơ quan có thẩm quyền quyết định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Quản lý bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì

Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, sáng 21/11. Ảnh: VGP

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã có báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo nghị quyết.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay, Chính phủ đề nghị giữ như dự thảo không quy định cụ thể diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa giới hành chính của TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; chỉ quy định phần diện tích tự nhiên 40,06 km² và quy mô dân số 1.057 người được điều chỉnh.

Cụ thể, về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sau khi điều chỉnh địa giới, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Trong đó, tập trung vào 4 nhóm công việc.

Một là, quản lý bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Theo đó, việc điều chỉnh địa giới không phải để tạo quỹ đất để mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển loại rừng. Đồng thời, các dự án đầu tư, du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Hai là, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống của nhân dân. Cụ thể, 243 hộ bao gồm 1.057 người chuyển về Ba Vì thuộc TP Hà Nội nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới.

Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục. Cùng với đó, giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

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Ba là, việc thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, không để khoảng trống pháp lý. Hai địa phương hoàn thiện việc rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06 km² nhằm sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp.

Bốn là, tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.