Ngày 20/11, tại Sơn La, Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch (GREAT) do Chính phủ Australia tài trợ đã tổ chức Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm và Cách tiếp cận của tiểu dự án Thúc đẩy Kinh doanh và Lãnh đạo cho Doanh nhân nữ (WEL).

Hội thảo quy tụ gần 130 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý cấp tỉnh, địa phương của Sơn La và Lào Cai, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 tỉnh vùng Tây Bắc, các đối tác kỹ thuật, đội ngũ cố vấn đồng hành địa phương và nữ doanh nhân.

Hội thảo là dịp nhìn lại những kết quả triển khai tiểu dự án WEL, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nữ doanh nhân, đồng thời thảo luận khả năng nhân rộng các mô hình hiệu quả tại khu vực Tây Bắc và những địa phương khác.

108 đơn vị kinh doanh do phụ nữ làm chủ tăng trưởng doanh thu

Theo kết quả được công bố tại hội thảo, tiểu dự án WEL đã hỗ trợ 135 đơn vị kinh doanh tham gia các chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp. Trong số này, 108 đơn vị do phụ nữ làm chủ ghi nhận tăng trưởng doanh thu.

Hoạt động của dự án còn tạo tác động đến các hộ gia đình tham gia chuỗi cung ứng. Cụ thể, 1.904 hộ gia đình hưởng lợi có thu nhập tăng nhờ các doanh nghiệp mở rộng hoạt động thu mua sản phẩm. Bên cạnh đó, chương trình góp phần tạo ra 926 việc làm toàn thời gian và bán thời gian.

Những kết quả này đến từ cách tiếp cận kết hợp giữa đào tạo kiến thức kinh doanh, huấn luyện trực tiếp, cố vấn cá nhân và kết nối thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào các lớp học lý thuyết, chương trình hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể mà từng doanh nghiệp gặp phải trong quá trình vận hành và mở rộng hoạt động.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lò Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, cho biết phụ nữ tại khu vực miền núi vẫn đối mặt với nhiều rào cản trong phát triển kinh doanh, như hạn chế tiếp cận nguồn vốn, thị trường, thiếu kiến thức quản trị, cùng gánh nặng trách nhiệm gia đình và công việc mùa vụ.

Với sự hỗ trợ của GREAT, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La và Lào Cai đã triển khai tiểu dự án WEL theo hướng tăng cường học tập trải nghiệm, huấn luyện trực tiếp 1-1 và kết nối thị trường. Đội ngũ cán bộ Hội cũng từng bước đảm nhận vai trò chủ động hơn trong tuyển chọn học viên, tổ chức đào tạo và điều phối hoạt động cố vấn đồng hành.

Một trong những kết quả đáng chú ý của tiểu dự án là hình thành mạng lưới 21 cố vấn kinh doanh địa phương tại Sơn La và Lào Cai, cung cấp 14 nhóm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Các lĩnh vực tư vấn gồm sản xuất nông nghiệp bền vững, tiếp thị, xây dựng thương hiệu, bán hàng, du lịch cộng đồng, quản lý tài chính, chuyển đổi số, chiến lược kinh doanh và tư vấn pháp lý.

Mạng lưới này được kỳ vọng giúp nữ doanh nhân tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thuận tiện hơn, đồng thời nhận được tư vấn sát với nhu cầu thực tế của từng mô hình kinh doanh. Các cố vấn đồng hành cũng đã chính thức ra mắt tại sự kiện, đánh dấu bước phát triển trong việc kết nối nguồn lực chuyên môn tại địa phương với nhu cầu của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Từ câu chuyện chuyển đổi của doanh nghiệp đến hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ

Bên cạnh những con số về doanh thu và việc làm, sự thay đổi về năng lực lãnh đạo, khả năng giao tiếp và sự tự tin cũng là kết quả được nhấn mạnh tại hội thảo.

Chia sẻ tại phiên tọa đàm, chị Lò Thị Toàn, Giám đốc Hợp tác xã Đại Ngàn Yên Sơn, một nữ doanh nhân người dân tộc Thái và là người khuyết tật, cho biết quá trình tham gia chương trình đã giúp chị thay đổi đáng kể trong giao tiếp và điều hành công việc.

“Từ một người từng rất ngại giao tiếp, giờ đây tôi đã mạnh dạn hơn khi gặp gỡ đối tác, trao đổi với khách hàng, tham gia các buổi họp, các chương trình kết nối và tự tin đứng trước đám đông để chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi nhận ra rằng, khuyết tật không có nghĩa là mình không thể làm được những điều lớn lao. Chỉ cần có ý chí, có kiến thức, có cơ hội và có người đồng hành, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời mình”, chị Lò Thị Toàn chia sẻ.

Chị Lò Thị Toàn, Giám đốc Hợp tác xã Đại Ngàn Yên Sơn (tỉnh Sơn La)

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu được nghe chia sẻ về quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh tại hai hợp tác xã do phụ nữ làm chủ ở Sơn La là Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh 26-3 và Hợp tác xã Ương Tiếng.

Với sự hỗ trợ của dự án, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh 26-3 đã chuyển từ hình thức bán rau tươi truyền thống sang cung cấp các gói thực phẩm sơ chế tiện lợi, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nhờ thay đổi sản phẩm và cách tiếp cận thị trường, doanh thu năm 2025 của hợp tác xã tăng gấp đôi so với tổng doanh thu của hai năm trước đó. Riêng 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu đã gần bằng gấp đôi tổng doanh thu cả năm 2025.

Trong khi đó, Hợp tác xã Ương Tiếng ghi nhận doanh thu năm 2025 tăng 60% so với năm 2024. Tổng sản lượng cung ứng tăng thêm 66%, thu nhập của người lao động tăng 20%.

Những câu chuyện này cho thấy sự hỗ trợ phù hợp, từ điều chỉnh sản phẩm, cải thiện phương thức kinh doanh đến tiếp cận thị trường, có thể tạo ra thay đổi cụ thể trong hoạt động của các hợp tác xã. Đây cũng là cơ sở để các đại biểu trao đổi về khả năng vận dụng những kinh nghiệm tương tự tại các địa phương khác.