Tuy nhiên, theo Bảng tổng hợp thông tin hợp đồng đã gửi Kho bạc Nhà nước, thời hạn chậm nhất phải thu hồi tạm ứng lần 1 là ngày 30/7/2026. Do sơ suất trong quá trình thực hiện, đơn vị ông Lộc đã gửi hồ sơ trễ hạn so với thời gian quy định.

Ông Lộc hỏi, trường hợp chậm nộp hồ sơ thu hồi tạm ứng nêu trên có thuộc diện bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 55/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026 của Chính phủ) hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 28 Điều 1 Nghị định số 55/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026 sửa đổi, bổ sung Điều 59 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP như sau:

"Điều 59. Hành vi vi phạm thời hạn thanh toán để thu hồi tạm ứng ngân sách nhà nước

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm không thanh toán để thu hồi tạm ứng đối với các khoản chi vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc chi thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng được bố trí từ nguồn chi thường xuyên có tổng mức đầu tư từ 500.000.000 đồng trở lên qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng theo quy định cụ thể trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thanh toán để thu hồi hết tạm ứng đối với các khoản chi thường xuyên sau thời hạn cuối cùng phải thực hiện thanh toán để thu hồi tạm ứng theo quy định;

b) Không thanh toán để thu hồi hết tạm ứng đối với các khoản chi vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc chi thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng được bố trí từ nguồn chi thường xuyên có tổng mức đầu tư từ 500.000.000 đồng trở lên khi giá trị giải ngân (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt đến 80% giá trị hợp đồng (trừ các trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí quản lý dự án, mua sắm máy móc, thiết bị không phải là hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng);

c) Không thanh toán để thu hồi tạm ứng hoặc thanh toán để thu hồi tạm ứng đối với khoản chi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau thời hạn theo quy định phải thanh toán để thu hồi vốn tạm ứng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải thu hồi tạm ứng đối với các hành vi không thanh toán để thu hồi tạm ứng theo quy định hoặc không thu hồi hết số tạm ứng ngân sách nhà nước quá hạn chưa thu hồi theo quy định".

Do nội dung câu hỏi chưa rõ ràng, chưa đầy đủ thông tin. Do đó, đề nghị ông rà soát, đối chiếu với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2026/NĐ-CP để thực hiện theo đúng quy định.