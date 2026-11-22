Công trường thi công cầu Tứ Liên. Ảnh: Tạ Hải

Gỡ vướng từ mặt bằng đến nguồn lực

7 dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đang từng bước hình thành mạng lưới kết nối mới qua sông Hồng. Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân, bên cạnh khối lượng thi công ngày càng tăng, các dự án vẫn gặp một số khó khăn về giải phóng mặt bằng (GPMB), di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn lực.

Tại cầu Tứ Liên, toàn bộ 62,51ha mặt bằng theo diện tích thu hồi đã được tiếp nhận. Tuy nhiên, một số vị trí cụ thể vẫn chưa đủ điều kiện thi công. Ở phường Hồng Hà, việc phá dỡ một số công trình tại ngõ 310 Nghi Tàm chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến thi công cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ cầu dẫn.

Đường điện 110kV, các trạm biến áp dọc ngõ 310 và 21 cây xanh tại khu vực nút giao Nghi Tàm cũng cần được di chuyển.

Tại xã Đông Anh, các công trình điện, cấp nước, viễn thông trong phạm vi hầm chui Quốc lộ 5 chưa được di dời đầy đủ. Việc khớp nối với Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng đòi hỏi sớm hoàn thành GPMB ở các khu vực giao cắt để bảo đảm mặt bằng thi công cầu dẫn phía Nghi Tàm.

Dự án cầu Ngọc Hồi mới hoàn tất công tác giải phóng mặt bẳng phía Hà Nội. Ảnh: Tạ Hải

Cầu Ngọc Hồi còn khoảng 0,53ha mặt bằng phía Hưng Yên chưa bàn giao dứt điểm. Phần diện tích này liên quan đến 23 phương án đất ở, một phương án đất quốc phòng, 4 ngôi mộ chưa di chuyển và một số công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện trung thế 22kV, đường ống cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc.

Trong khi đó, toàn bộ 32,6ha thuộc địa bàn Hà Nội đã được bàn giao; phía Hưng Yên đã bàn giao 22,13/22,66ha, đạt 97,6%. Một số diện tích còn lại đã được tạm bàn giao để nhà thầu thi công, song việc xử lý dứt điểm các tồn tại vẫn cần được đẩy nhanh.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, dù mặt bằng theo kế hoạch đã được tiếp nhận, một số công trình hạ tầng kỹ thuật vẫn phải di chuyển, gồm trạm biến áp trên đường Vạn Kiếp và đường điện trung thế 24kV tại khu vực trụ HKT1.

Dự án cũng cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều. Đây là những công việc cần sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Nhiều nhà thầu cho biết, các dự án đang chịu nhiều áp lực về vật liệu, nhân lực và nhiên liệu. Nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai tại Hà Nội và các tỉnh lân cận gây thiếu hụt cục bộ nguồn cung vật liệu, nhân lực, đẩy giá thành tăng cao…

Tổ chức thi công, chủ động vượt khó

Tại cầu Trần Hưng Đạo, thách thức còn đến từ yêu cầu kỹ thuật của kết cấu cầu chính dạng vòm thép với 6 nhịp. Các đường cong giao thoa tạo hình biểu tượng vô cực; dầm dọc chủ được lắp đặt với góc nghiêng khoảng 33 độ so với phương ngang. Cấu kiện có trọng lượng lớn, được lắp dựng trên hệ nổi, nên việc kiểm soát vị trí, cao độ và góc nghiêng trong từng công đoạn phải được thực hiện chặt chẽ để bảo đảm độ chính xác khi lắp ráp, hợp long.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đã đạt sản lượng gần 48%. Ảnh: Phạm Hùng

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) cho biết, dự án ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) kết hợp công nghệ quét Laser 3D để kiểm tra, đối chiếu tọa độ cấu kiện từ nhà máy đến công trường. Hệ thống quan trắc kết cấu với các cảm biến theo dõi độ võng, biến dạng và ứng suất cũng được tích hợp, phục vụ kiểm soát trong quá trình cẩu lắp, hợp long và khai thác.

Theo ông Hồ Huy Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, hệ thống móng trụ và đà giáo tạm được thiết kế có tính đến sự thay đổi của dòng chảy, điều kiện thủy văn trong mùa mưa bão. Đây là yêu cầu quan trọng đối với công trình thi công trên sông, nơi điều kiện thời tiết và dòng chảy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công, an toàn thiết bị và kết cấu.

Đến nay, dự án đã tổ chức 28 mũi thi công, sản lượng xây lắp đạt 3.492 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 7.280 tỷ đồng, tương đương 47,96%. Các hạng mục cầu chính, cầu dẫn phía Long Biên, nút giao Cổ Linh và cầu dẫn nút giao Hoàn Kiếm đang được triển khai. Cùng với việc duy trì thi công, dự án cần sớm hoàn thành di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật còn tồn tại và thủ tục cấp phép trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Tại cầu Ngọc Hồi, 18 mũi thi công đang triển khai đồng thời cầu chính và cầu dẫn. Hai trụ tháp chính đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi. Phần cầu dẫn đã thi công 2.201/2.315 cọc, 196/328 bệ trụ, 131/328 thân trụ, 72/328 xà mũ; đúc 503 phiến dầm Super T, trong đó 140 phiến đã được lắp đặt. Sản lượng toàn dự án đạt 1.988,45 tỷ đồng, tương đương 26,98% giá trị hợp đồng chưa bao gồm dự phòng.

Ở phạm vi do Tập đoàn Thành Huy đảm nhận, những phiến dầm Super T đầu tiên đã được gác từ trụ T29 đến T39, đánh dấu bước chuyển từ thi công kết cấu phần dưới sang phần trên. Theo ông Trần Đắc Tiệp, Chỉ huy trưởng của nhà thầu, đơn vị huy động hơn 50 cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng, tổ chức tăng ca để triển khai các hạng mục. Với 154 phiến dầm thuộc phạm vi đảm nhận, nhà thầu thi công cuốn chiếu: hoàn thành xà mũ trụ, lắp gối cầu rồi lao lắp dầm, tiếp tục thi công bản mặt cầu, lan can và các hạng mục hoàn thiện.

Ông Trần Đắc Tiệp cho biết, một số trụ nằm dưới sông Hồng nên việc thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết, con nước. Giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu tăng cao, nguồn cung có thời điểm khan hiếm; việc tuyển dụng kỹ sư, công nhân lành nghề cũng khó khăn khi nhiều dự án lớn cùng triển khai. Để khắc phục, nhà thầu mở rộng mạng lưới đối tác, nhà cung cấp, tăng cường đào tạo tay nghề và có chính sách tiền lương, thưởng tiến độ để giữ chân người lao động. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành 50% giá trị hợp đồng trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành phần việc được giao vào tháng 7-2027.

Từ các công trường có thể thấy, đẩy nhanh tiến độ 7 dự án cầu đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương. Những tồn tại về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cần được xử lý theo từng vị trí, có thời hạn và đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng; thủ tục chuyên ngành cần được phối hợp giải quyết kịp thời. Cùng với đó, các nhà thầu phải chủ động nguồn cung vật liệu, nhiên liệu, nhân lực và phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế.

Công nhân bám công trường thi công xuyên lễ, xuyên Tết để bảo đảm tiến độ dự án. Ảnh: Phạm Hùng

Tiến độ các dự án không chỉ phụ thuộc vào số lượng mũi thi công hay thiết bị được huy động, mà còn ở khả năng tháo gỡ những vướng mắc đang cản trở từng hạng mục. Khi mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực được khơi thông, các công trường mới có thể duy trì nhịp độ ổn định, tạo cơ sở để những cây cầu vượt sông Hồng hoàn thành theo kế hoạch.