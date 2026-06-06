Góp ngân sách chỉ sau 3 nước, Đức vẫn trượt ghế Hội đồng Bảo an: Ngoại trưởng Đức nêu tên 2 quốc gia

Đức giành được 104 phiếu bầu trong nỗ lực giành 1 trong 2 ghế tại Hội đồng dành cho Nhóm Tây Âu và các nước khác, trong khi Bồ Đào Nha nhận được 134 phiếu và Áo 131 phiếu.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mô tả việc thua cuộc trước Bồ Đào Nha và Áo là một "thất bại cay đắng" sau cuộc bỏ phiếu bầu chọn năm thành viên mới của hội đồng diễn ra vào tối thứ Tư.

Chiến dịch thiếu quyết đoán

Các nhà phê bình khác cho rằng việc Đức nộp đơn muộn và chiến dịch tranh cử thiếu quyết đoán là những yếu tố quyết định.

Áo và Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự quan tâm đến một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hơn 10 năm trước, và đã nhiều lần thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ của chính phủ tại trụ sở LHQ ở New York.

Ngoại trưởng Đức Wadephul

Ngược lại, Thủ tướng Friedrich Merz đã chọn không tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái. Thời điểm đó, ông đã cử Ngoại trưởng Wadephul tham dự.

Do Đức cắt viện trợ

Các nhà phê bình, đặc biệt là từ các đảng đối lập của Đức, cho rằng việc chính phủ cắt giảm viện trợ phát triển, vốn từng rất đáng tin cậy, là nguyên nhân.

Đây là quan điểm được chia sẻ bởi các tổ chức phi chính phủ như ONE, tổ chức ủng hộ đầu tư vào châu Phi.

"Những nước, giống như chính phủ Đức, muốn cắt giảm mạnh hợp tác phát triển lần thứ 5 liên tiếp không nên ngạc nhiên khi thiếu sự ủng hộ trên trường quốc tế", Lisa Ditlmann, giám đốc của tổ chức phi chính phủ này tại Đức, nói sau cuộc bỏ phiếu.

Do Israel và Nga?

Tờ DW cho rằng mối quan hệ của Đức với Israel đóng vai trò quan trọng hơn. Giống như nhiều quốc gia khác, Đức ngày càng chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Israel tại Gaza.

Berlin cũng lo ngại về các cuộc tấn công gần đây vào Lebanon và cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran. Tuy nhiên, Đức vẫn luôn bác bỏ các lệnh trừng phạt đối với Israel, viện dẫn trách nhiệm lịch sử của Đức đối với Israel.

Ngoại trưởng Đức cho biết việc ủng hộ Ukraine và Israel có thể đã khiến Berlin mất phiếu bầu sau khi không giành được một ghế luân phiên trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Chúng tôi kiên quyết ủng hộ Ukraine, và thực tế là Nga không muốn có tiếng nói như vậy tại Hội đồng Bảo an", ông Wadephul nói.

Tuy nhiên, DW cho rằng tầm quan trọng của ảnh hưởng từ Nga vẫn chưa rõ ràng. Nga chưa phản hồi về những cáo buộc này.

Các nước khác không giữ lời?

Các nguồn tin trong chính phủ cho biết hôm thứ Năm rằng Đức thực sự đã nhận được đủ cam kết từ các quốc gia khác để đạt được đa số hai phần ba cần thiết cho một ghế. Theo các nguồn tin này, điều đó có nghĩa là nhiều quốc gia đã không giữ lời hứa của họ trong cuộc bỏ phiếu kín.

Đối với Đức, việc thất bại trong nỗ lực giành một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đánh dấu một điều chưa từng có. Ngoài 5 thành viên thường trực - Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Vương quốc Anh - còn có 10 thành viên không thường trực luân phiên mỗi nhiệm kỳ 2 năm. Kể từ năm 1987, Đức – một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới – cứ đều đặn 8 năm lại được bầu vào cơ quan này một lần. Tuy nhiên, chuỗi thành tích đó giờ đã chấm dứt.

Kyrgyzstan, Trinidad và Tobago và Zimbabwe cũng được bầu vào Hội đồng Bảo an, cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có thể đưa ra các quyết định ràng buộc về mặt pháp lý như áp đặt lệnh trừng phạt và cho phép sử dụng vũ lực.