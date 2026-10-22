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Grab có thông báo quan trọng đến tất cả người dùng

| | Kinh tế số

Grab có thông báo quan trọng đến tất cả người dùng

Theo đó, tính năng AudioProtect và AudioProtect Plus sẽ được kích hoạt mặc định cho các chuyến xe GrabBike/GrabCar thực hiện từ 22:00 tối đến 06:00 sáng hôm sau.

Ngày 19/10, Grab gửi thông báo tới người dùng qua ứng dụng, kể từ ngày 22/10/2026, tính năng AudioProtect và AudioProtect Plus sẽ được kích hoạt mặc định cho các chuyến xe GrabBike/GrabCar thực hiện từ 22:00 tối đến 06:00 sáng hôm sau. Thay đổi áp dụng tại tất cả các tỉnh thành có dịch vụ GrabBike/GrabCar trên toàn quốc.

Grab lưu ý cơ chế kích hoạt mặc định chỉ áp dụng riêng cho khung giờ nêu trên, không ảnh hưởng đến các chuyến xe ở thời điểm khác. Trường hợp chưa sẵn sàng sử dụng tính năng này cho chuyến xe đêm, Grab khuyến nghị người dùng cân nhắc hoãn đặt chuyến.

Theo trang hướng dẫn của Grab, trong điều kiện thông thường, chuyến đi chỉ được ghi âm khi cả khách hàng và đối tác tài xế cùng kích hoạt AudioProtect trên ứng dụng. Người dùng có thể tắt AudioProtect và/hoặc AudioProtect Plus bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, tính năng sẽ luôn được bật và không thể tắt trong hai trường hợp: các chuyến xe đêm từ 22:00 đến 06:00 sáng, và các chuyến xe đặt qua Tài khoản Grab cho Cả Nhà dành cho Thành viên Teen.

Việc ghi âm bắt đầu ngay khi chuyến đi bắt đầu và kết thúc khi chuyến đi hoàn thành. AudioProtect áp dụng cho tất cả các dịch vụ di chuyển, trừ GrabTaxi.

Hệ thống tự nhận diện âm thanh bất thường

Bên cạnh ghi âm, phiên bản AudioProtect Plus có khả năng phát hiện âm thanh khẩn cấp theo thời gian thực như tiếng va chạm, tiếng la hét. Khi phát hiện, hệ thống gửi thông báo qua ứng dụng để người dùng xác nhận tình hình. Người dùng có thể chọn “Tôi vẫn ổn” để tiếp tục hành trình, hoặc chọn “Vào Trung tâm An toàn” và nhấn nút SOS nếu gặp tình huống khẩn cấp.

Riêng với chuyến xe đêm, tùy mức độ nghiêm trọng được hệ thống tự động đánh giá từ đoạn ghi âm, Grab có thể kích hoạt cảnh báo đến Đội ứng phó sự cố để liên hệ hỗ trợ người dùng.

Grab gửi thông báo đến người dùng qua ứng dụng Ảnh: Grab

Cần lưu ý, trang hướng dẫn của Grab ghi AudioProtect Plus là tính năng dành riêng cho GrabCar, trong khi thông báo trong ứng dụng nêu cả AudioProtect và AudioProtect Plus được kích hoạt mặc định cho chuyến GrabBike/GrabCar buổi đêm. Việc AudioProtect Plus có áp dụng cho GrabBike hay không: Chưa có thông tin xác nhận.

Tệp ghi âm được Grab lưu và xử lý thế nào?

Theo Grab, các tệp ghi âm được mã hóa và lưu trữ trên ứng dụng Grab của người dùng trong vòng 5 ngày. Sau thời gian này, tệp sẽ tự động bị xóa nếu không có sự việc liên quan đến an toàn nào được báo cáo.

Cả khách hàng và đối tác tài xế đều không thể truy cập các tệp ghi âm. Grab cam kết không tải lên hoặc truy cập tệp ghi âm trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi có sự việc liên quan đến an toàn được ghi nhận.

Khi có sự việc được báo cáo, tệp ghi âm liên quan sẽ được tải lên hệ thống của Grab để phục vụ tìm hiểu sự việc. Quá trình xem xét do các thành viên được phê duyệt và đào tạo thuộc Đội ngũ phụ trách Bộ phận An toàn của Grab thực hiện, và tệp chỉ được dùng cho mục đích này.

Grab cho biết toàn bộ dữ liệu ghi âm được lưu trữ và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành và theo Thông báo bảo mật của doanh nghiệp. Theo Grab, mục tiêu của AudioProtect là mang lại chuyến đi an toàn hơn và giảm thiểu các tranh chấp có thể xảy ra trong chuyến xe.

Nhật Hạ

Sức khỏe cộng đồng

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