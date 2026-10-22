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Mỹ đầu tư vào chuỗi sản xuất bán dẫn

| | Kinh tế số

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch đầu tư lớn vào chuỗi cung ứng bán dẫn tại bang North Carolina.

Mỹ đầu tư vào chuỗi sản xuất bán dẫn - Ảnh 1.

Mỹ đầu tư vào chuỗi sản xuất bán dẫn - Ảnh AI

Theo đó, Lầu Năm Góc sẽ rót 1,5 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn tiên tiến. Cùng với đó, Sibelco, công ty chuyên khai thác và chế biến khoáng sản công nghiệp, dự kiến đầu tư thêm 500 triệu USD xây dựng cơ sở sản xuất vật liệu từ thạch anh - một nguyên liệu quan trọng của ngành bán dẫn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo công ty sản xuất chất bán dẫn GlobalFoundries sẽ đầu tư 21 tỷ USD để xây dựng hai cơ sở sản xuất chip quy mô lớn tại thành phố Malta, bang New York. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ rõ dự án dự kiến tạo ra 27.000 việc làm có mức lương cao trong lĩnh vực xây dựng và chuỗi cung ứng, cùng hơn 1.000 việc làm mới đòi hỏi trình độ chuyên môn cao trong ngành sản xuất tại bang New York. Nhật Bản sẽ cung cấp nguồn vốn cho khoản đầu tư này - một phần trong các thỏa thuận thương mại giữa Washington và Tokyo. Tổng thống Trump cho rằng khoản đầu tư là kết quả của các thỏa thuận thương mại mà Chính phủ Mỹ đạt được, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước, tạo việc làm và củng cố an ninh quốc gia cũng như an ninh kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết, Bộ Thương mại Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Howard Lutnick, sẽ đầu tư thêm 955 triệu USD vào các lĩnh vực công nghệ quang tử silicon, silicon-germanium và đóng gói vi mạch tiên tiến. Khoản đầu tư này nâng tổng vốn đầu tư của Chính phủ Mỹ vào các lĩnh vực liên quan lên 1,63 tỷ USD. Theo ông Trump, giá trị cổ phần do Chính phủ Mỹ nắm giữ hiện vượt 2 tỷ USD.

Tổng thống Trump đánh giá các dự án đầu tư chất bán dẫn có ý nghĩa lâu dài đối với nền kinh tế Mỹ, góp phần phục hồi ngành công nghiệp trong nước, tạo thêm việc làm có thu nhập cao và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung công nghệ từ nước ngoài. Ông đồng thời ca ngợi thành quả kinh tế của chính quyền, coi đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực sản xuất và vị thế cạnh tranh của Mỹ.

Theo Kiên Dương

VTV

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