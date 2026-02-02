Grab có tin vui cho cả tài xế và người dùng

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi dành cho người dùng cũng như nhiều hoạt động dành cho đối tác tài xế trên khắp cả nước.

Cụ thể, Grab cung cấp loạt ưu đãi đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển, mua sắm và sum họp của người dùng, với tâm điểm là bộ 34 mã ưu đãi theo tên gọi 34 tỉnh, thành phố trên cả nước (như TPHOCHIMINH, HANOI, DANANG…).

Người dùng sử dụng dịch vụ tại địa phương khi nhập mã tên tỉnh/thành phố tương ứng sẽ được giảm 30% (tối đa 30.000 đồng) cho các dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabFood và GrabMart. Chương trình áp dụng từ 23/01/2026 đến 13/02/2026, giúp người dùng cả nước có thể dễ dàng đón Tết an toàn và tiện lợi.

Bên cạnh đó, Grab triển khai hàng loạt ưu đãi khác trên toàn hệ sinh thái của Grab.

Với dịch vụ GrabBike, GrabCar:﻿﻿ Ưu đãi giảm 20% (tối đa 50.000 đồng) cho các chuyến xe GrabBike và GrabCar khi người dùng nhập mã GRABNAMMOI từ ngày 19/01/2026 đến 16/02/2026.

Ưu đãi giảm 20% (tối đa 100.000 đồng) cho tất cả các chuyến xe GrabBike và GrabCar đi sân bay khi nhập mã SANBAY từ 21/01/2026 đến 31/03/2026, giúp người dùng có hành trình về quê thuận tiện.

Đối với các chuyến xe di chuyển đến bến ga tàu/bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng, người dùng sẽ được giảm thêm 20% (tối đa 50.000 đồng) khi nhập mã VEQUE.

Với dịch vụ GrabFood và Đi ăn Nhà hàng﻿﻿: Ưu đãi giảm giá lên đến 50% khi người dùng đặt giao đồ ăn online tại một số nhà hàng trong bộ sưu tập “Quán mở xuyên Tết”. Các ưu đãi này áp dụng từ ngày 05/01/2026 đến ngày 22/02/2026.

Voucher giảm đến 20% cho bữa ăn tại nhiều nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Đặc biệt, từ 26/01 đến 22/02/2026, người dùng nhập mã GRABLIXI sẽ được giảm thêm 100.000 đồng cho hóa đơn từ 1.200.000 đồng khi thanh toán qua Grab Đi ăn Nhà hàng.

Với dịch vụ GrabMart , ưu đãi giảm giá lên đến 68.000 đồng cho các đơn hàng quà tặng, thực phẩm tươi, trái cây, thức uống và đặc sản vùng miền từ 19/01/2026 đến 14/02/2026, giúp người dùng mua sắm Tết tiện lợi, thảnh thơi với chi phí tối ưu hơn.

Với dịch vụ GrabExpress, ưu đãi giảm tới 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn đặt giao hàng dịch vụ Ưu Tiên; và giảm đến 50% (tối đa 1.000.000 đồng) cho các đơn hàng cồng kềnh được giao bằng dịch vụ xe Tải/Van, áp dụng từ 26/01/2026 đến 14/02/2026.

Với GrabXu và GrabUnlimited:﻿ Ngày 26/02/2026 (mùng 10 Tết), người dùng có thể tham gia chương trình ưu đãi Hái Lộc Thần Tài trên danh mục GrabXu chỉ với mỗi 68 GrabXu đã tích lũy.

Với gói hội viên GrabUnlimited, từ 01/02/2026 đến 28/02/2026, người dùng lần đầu tham gia GrabUnlimited sẽ được trải nghiệm 2 tháng dùng thử miễn phí và được giảm 50% mọi lựa chọn kỳ hạn gói kể từ tháng thứ ba.

Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa thêm niềm vui và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, Grab phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Y Dược Huế, và Đại học Hàng Hải Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên, bao gồm:

Tặng 6.000 gói hội viên GrabUnlimited cho sinh viên, trong đó có 1.000 bạn trẻ đang tham gia chương trình Bạn tài Sinh viên của Grab. Quà tặng này bao gồm miễn phí sử dụng GrabUnlimited suốt 12 tháng và một loạt ưu đãi được thiết kế riêng cho người dùng sinh viên, giúp các bạn trẻ tiết kiệm chi phí di chuyển và ăn uống trong năm 2026.

Hỗ trợ một phần chi phí về quê đón Tết cho 300 sinh viên để các bạn có điều kiện đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết.

Cùng với chương trình ưu đãi dành cho người dùng, Grab triển khai nhiều hoạt động tri ân, động viên đối tác tài xế trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 như Chương trình “Quà tặng bất ngờ”; “Trạm dừng chân” và﻿ chương trình Hái Lộc dành cho Đối tác Tài xế trên cả nước với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.