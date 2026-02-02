Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nạn nhân của Nguyễn Long SN 2001 đến trình báo Công an

02-02-2026 - 16:13 PM

Cơ quan Công an đã nhận được đơn trình báo của chị T.T.T.T về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nạn nhân của Nguyễn Long SN 2001 đến trình báo Công an- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Long (Ảnh: Công an TP. Hải Phòng)

Công an TP. Hải Phòng ngày 30/1 cho biết, Công an phường Chu Văn An đã xử lý vụ việc có dấu hiệu lừa đảo gần 62 triệu đồng qua không gian mạng.

Theo đó, ngày 5/1, cơ quan Công an đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.T (trú tại phường Trần Nhân Tông, TP. Hải Phòng) về việc bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook mang tên “Nguyễn Long” có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Chu Văn An đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Nguyễn Văn Hoàng Long, (sinh năm 2001, trú tại thành phố Hà Nội).

Nạn nhân của Nguyễn Long SN 2001 đến trình báo Công an- Ảnh 2.

Tài khoản Facebook và tin nhắn lừa đảo của Nguyễn Văn Hoàng Long (Ảnh: Công an TP. Hải Phòng)

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hoàng Long cho biết, từ 2024, đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Long” tham gia các nhóm “hẹn hò” trên mạng xã hội để làm quen với phụ nữ.

Long khai nhận mình đã tạo dựng mối quan hệ tình cảm, đưa ra các thông tin gian dối, trong đó có việc tự giới thiệu bản thân có quốc tịch Mỹ, có mối quan hệ với Đại sứ quán Mỹ, nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền và tài sản của bị hại.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2025 đến tháng 12/2025, đối tượng đã nhiều lần lừa bị hại chuyển tiền qua ví điện tử với tổng số tiền trên 53 triệu đồng.

Đồng thời, Long đã mượn 1 xe mô tô của bị hại mang đi bán và tiếp tục chiếm đoạt tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 61,8 triệu đồng.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

