Grab phát quà cho tài xế

Chương trình “Dù nắng hay mưa - Có Grab đồng hành” tri ân tài xế trong việc mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho hàng triệu người dùng mỗi ngày.

Theo đó, các phần quà bao gồm những sản phẩm cần thiết cho đối tác tài xế như áo gile đồng phục, áo mưa cánh dơi, mũ bảo hiểm đồng phục, áo khoác đồng phục có trang bị quạt tản nhiệt. Đặc biệt, sản phẩm áo ghi lê và áo khoác có trang bị quạt tản nhiệt được thiết kế dựa trên nhu cầu đặc thù của nghề tài xế công nghệ, giúp họ có thể hoạt động thoải mái hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Bà Lý Thụy Bích Huyền, Giám đốc Vận hành, Grab Việt Nam, cho biết: “Mỗi ngày, các đối tác tài xế của chúng tôi đều miệt mài trên đường để phục vụ người dùng, bất kể nắng gắt hay mưa lớn. Có những điều tưởng như là bình thường với nhiều người, nhưng lại có ý nghĩa với tài xế công nghệ, đơn cử như một chiếc áo được thiết kế phù hợp với đặc thù công việc và điều kiện thời tiết. Chúng tôi hy vọng rằng với những phần quà thiết thực từ Grab, các bác tài sẽ cảm thấy họ được thấu hiểu, từ đó thoải mái, tự tin hơn trong quá trình hoạt động và phục vụ người dùng.”

Là một trong số những đối tác nhận được đồng phục mới, chị Nguyễn Trần Phương Thảo (Đà Lạt), chia sẻ: “Tôi rất thích mẫu áo ghi lê đồng phục lần này. Áo không chỉ phù hợp để khoác bên ngoài đồ giữ ấm khi trời lạnh, mà những ngày nóng mặc cùng trang phục mỏng nhẹ cũng rất thoáng mát, thoải mái."

Grab là siêu ứng dụng hàng đầu tại Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ giao nhận, di chuyển và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Grab đang cung cấp dịch vụ tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.