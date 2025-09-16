GS. TS Mạc Quốc Anh: Làm thế nào để đạt mục tiêu 1.000 người dân thì có 2 doanh nghiệp?

Nói về Nghị quyết 68 trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8, GS. TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội đánh giá đây là một dấu mốc và bước ngoặt vô cùng quan trọng về mặt chính trị cũng như về kinh tế.

Ông Quốc Anh cho biết, trong thời gian vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đang dựa vào nhiều về khối FDI. Với Nghị quyết số 68, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, nghĩa là cứ 1.000 người dân thì có 2 doanh nghiệp.

Với mục tiêu như vậy thì phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân để giúp các doanh nghiệp tư nhân phát triển một cách bền vững, có tính cạnh tranh cao không chỉ là thực hiện tốt trong việc phân phối, cung cấp sản phẩm, dịch vụ với các thị trường nội địa và mong muốn đưa lực lượng doanh nghiệp tư nhân phải hội nhập kinh tế quốc tế một cách thành công.

Theo ông Quốc Anh, Nghị quyết số 68 đã tạo ra một cú hích rất lớn, đó là yêu cầu cắt giảm trên 30% các thủ tục hành chính để tạo ra không gian mới, dư địa mới cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, và hệ thống ngân hàng dành ra những khoản vốn ưu đãi, cắt giảm các điều kiện cho vay cho lực lượng doanh nghiệp tư nhân.

Về phía doanh nghiệp, nghị quyết yêu cầu phải đổi mới về khoa học công nghệ và thực hiện "chuyển đổi kép", bao gồm chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, kết hợp giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử.﻿

GS.TS Mạc Quốc Anh cho biết,﻿ thực tế cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm khoảng 42% GDP cả nước, đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và thu hút trên 85% lực lượng lao động. Hiện nay, Việt Nam có hơn 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp. Riêng tại Hà Nội, mỗi năm có trên 25.000 doanh nghiệp mới đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 410.000, trong đó phần lớn là khối SMEs.

Trong 10 năm trở lại đây, Nhà nước đã ban hành hàng loạt chủ trương, nghị quyết, nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn, mà dấu ấn nổi bật là sự tham gia tích cực, đóng góp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân – đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điển hình có thể kể đến: Nghị quyết số 35/NQ-CP (2016) về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 10-NQ/TW (2017) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, và mới đây là Nghị quyết số 68-NQ/TW (2025) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân.

Những chính sách này được ban hành không chỉ phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, mà còn thể hiện rõ vai trò đóng góp, phản biện và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, công bằng và hiệu quả.

GS.TS Mạc Quốc Anh cho rằng để đạt được hiệu quả các chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp cần đáp ứng nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương phải kiến tạo và các ngân hàng, các tổ chức tín dụng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Yếu tố thứ hai là doanh nghiệp phải tự lực. Để đáp ứng tiêu chí này, theo ông, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, khi triển khai tinh gọn bộ máy, chính quyền 2 cấp còn 34 tỉnh thành, thì việc năng cao năng lực quản trị ở đây chính là pháp lý, các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong thời gian vừa qua đã triển khai, doanh nghiệp phải đáp ứng để thụ hưởng.

Bên cạnh đó, để phát triển bền vững thì cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ESG để các doanh nghiệp đáp ứng không chỉ thị trường nội địa mà còn thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi kép đó là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp tư nhân trong thời gian vừa qua còn tương đối hạn chế, để bước vào một kỷ nguyên mới, các doanh nghiệp chúng ta phải áp dụng khoa học công nghệ ở trình độ tiên tiến nhất để có nhiều các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, đủ sức cạnh tranh, đi vào các thị trường mà chúng ta đã có nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương.

Yếu tố thứ nữa đó là phải nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động để đáp ứng được yêu cầu của đổi mới trong thời gian tới.

Cuối cùng, doanh nghiệp cần xây dựng chuỗi giá trị cung ứng ở trong các nước và ở trong khu vực mà chúng ta đã ký kết hợp tác là vô cùng quan trọng. Để làm được điều đó, doanh nghiệp chúng ta phải giữ được uy tín, giữ được niềm tin với khách hàng và đối tác.