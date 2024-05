“Gu” mua nhà ngày càng thay đổi

Ưu tiên diện tích và tiện ích

Thực tế, xu hướng người mua quan tâm căn hộ diện tích rộng rãi hay vì nhà phố chật hẹp đã diễn ra khá mạnh mẽ sau Covid-19.

Tại Tp.HCM, trước nay, nhiều người quen với việc trả tiền thuê căn hộ khá cao để gần trung tâm, các tiện ích nhưng gần đây xu hướng dịch chuyển đã thể hiện rõ nét. Thay vì thuê nhà phố hay căn hộ ở quận 1, quận 3 đắt đỏ, những gia đình trẻ có thu nhập tốt, gia đình đa thế hệ đã nhích về khu vực quận Bình Thanh, hay quận Thủ Đức (cũ, nay là Tp.Thủ Đức) để thuê hoặc mua căn hộ có không gian rộng, thoáng, tiện ích đầy đủ nhưng chi phí lại hợp lý hơn.

Các dự án căn hộ rìa trung tâm Tp.HCM ghi nhận thanh khoản khá tốt ở giai đoạn này phần nào minh chứng cho xu hướng.

Trước đây, nhiều người có tâm lý khi mua nhà phải là nhà đất, kể cả nhà ống trong các con hẻm chật hẹp tại nội đô. Tuy nhiên, khi chất lượng sống ngày càng được nâng cao, người dân thành phố ngày càng ý thức hơn về việc thay đổi không gian sống.

Theo đó, không ít gia đình chọn rời bỏ nhà phố chật hẹp để lựa chọn căn hộ diện tích lớn, tiện ích đầy đủ, nhiều mảng xanh tại cùng khu vực hoặc lân cận khu trung tâm với hạ tầng giao thông hoàn thiện.

Những gia đình trẻ có thu nhập tốt, gia đình đa thế hệ có xu hướng đổi từ nhà phố chật hẹp, đường nhỏ lên căn hộ diện tích lớn.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young từng cho rằng, hiện nay, nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến tâm lý cũng như quyết định của người mua nhà. Xu hướng tìm mua căn hộ rộng rãi cận trung tâm đang được các gia đình thế hệ mới quan tâm.

“Giá nhà và chi phí thuê nhà sẽ tiếp tục tăng, nhất là ở khu vực trung tâm đắt đỏ. Do đó, người mua sẽ có xu hướng tìm đến khu vực rìa trung tâm, nơi hạ tầng ngày càng hoàn thiện và phù hợp với tiềm lực tài chính”, vị này nhấn mạnh.

Có thể thấy, khái niệm trung tâm thành phố ngày nay đã khác xưa khá nhiều. Nếu trước đây mặc định trung tâm Tp.HCM phải là quận 1, quận 3, quận 5 thì hiện nay, các vùng cận như quận 2, quận Thủ Đức, hay quận Bình Tân… cũng được gọi là trung tâm khi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về tiện ích sống.

Theo TS.Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savill Việt Nam, nếu chỗ ở gần nơi làm việc, gần trường học của con, gần công viên, bệnh viện, siêu thị và các tiện ích cộng đồng hiện hữu, văn minh... thì đó gọi là trung tâm.

Thực tế, những căn hộ rộng rãi, tiện nghi tại khu Đông hay khu Tây Tp.HCM chào thị trường thời điểm này thu hút sự quan tâm khá lớn từ người mua. Không chỉ gia đình đa thế hệ, mà các gia đình trẻ, độ tuổi 25-35 cũng chuộng những căn hộ diện tích lớn.

Có một lượng khách hàng thay vì đi thuê căn hộ giá đắt đỏ khu vực trung tâm đã dịch chuyển về khu vực gần đó (di chuyển vào trung tâm khoảng 15-20 phút) để mua căn hộ có giá hợp lý hơn. Ảnh: Hạ Vy

Theo các chuyên gia, những gia đình đa thế hệ thường rất chuộng nhà diện tích lớn trong chung cư. Hoặc những người trẻ có điều kiện chuyển nhà (từ chung cư sang chung cư) hoặc (từ nhà phố sang chung cư) cũng thường ưa chuộng loại căn hộ diện tích lớn trên 100 m2 (2-3 phòng ngủ).

Nhất là với các khu vực cư dân đông đúc, hiện hữu lâu đời như quận Thủ Đức (cũ, nay là Tp.Thủ Đức) thì sự xuất hiện của dự án căn hộ cao cấp được thị trường quan tâm. Đặc biệt, các dự án có vị trí gần tuyến vành đai 2, hạ tầng trọng điểm và được quy hoạch bài bản về tiện ích sống đang nhận được sự chú ý của cả người ở thực lẫn nhà đầu tư.

Thậm chí, thị trường đã xuất hiện tình trạng, nhà đầu tư đã có tài sản là nhà phố nhưng đi thuê căn hộ thoáng rộng để ở. Họ vừa muốn tận hưởng những ưu điểm về môi trường sống, an toàn, tiện ích của chung cư, vừa muốn giữ được giá trị của nhà phố theo thời gian. Và đây là cách họ tính toán để có được cả 2 mà tiền vẫn sinh ra từ tài sản.

Dành tiền tạo lập nơi an cư

Hiện nay, 3 tiêu chí của một dự án bất động sản thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu “xuống tiền” của người mua nhà.

Thứ nhất , di chuyển đi làm vào khu vực trung tâm Tp.HCM thuận tiện, không kẹt xe. Thời gian di chuyển tầm 10-30 phút.

Thứ hai, xung quanh dự án có các tiện ích như trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, siêu thị, bệnh viện, tiện ích vui chơi giải trí, cộng đồng văn minh…

Thứ ba, tiện ích trong dự án đầy đủ để tận hưởng tổ ấm mà không phải đi xa. Mỗi ngày đi làm về, đó là một nơi có đủ đầy chức năng sống, không khác gì khu trung tâm Tp.HCM.

Như vậy để thấy, sự hoàn thiện ngày càng tốt hơn của hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội đã và đang hỗ trợ thanh khoản cho dự án. Với những dự án gần khu trung tâm Tp.HCM, tạo được giá trị cao về tiện ích sống, không chỉ thu hút được nhu cầu ở thực mà chắc chắn sẽ có tiềm năng tăng giá tốt trong tương lai nếu xét ở yếu tố đầu tư.

Ông Lê Quốc Kiên, một nhà đầu tư bất động sản kì cựu tại Tp.HCM đã bày tỏ quan điểm khi nói về việc nên thuê nhà hay mua nhà. Theo vị này, sở hữu 1 nơi an cư lâu dài luôn là nhu cầu, là ước muốn của đa số mọi người. Chỉ một số ít có quan điểm sống “ưu tiên hưởng thụ cuộc sống thoải mái hơn tạo dựng 1 nơi an cư vững bền”. Không có sự đúng sai giữa 2 quan điểm, tất cả là sự lựa chọn: Người mua có thể chọn hưởng thụ sống thoải mái khi người khác tập trung cho việc an cư và ngược lại.

Do đó, không phải đa số mọi người chọn thuê nhà để an cư, mà do khả năng tài chính chưa đủ, hoặc chưa tính được kế hoạch tài chính đủ bài bản rõ ràng để tự tin thực hiện. Hoặc có thể họ đã sở hữu nhà, nhưng tài chính chưa đủ mua ở nơi đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, nên cho thuê nhà của mình rồi bản thân đi thuê lại nhà ở nơi đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Cũng có thể họ đã thực hiện kế hoạch mua nhà và đang chờ chủ đầu tư xây dựng bàn giao.

Theo ông Kiên, dù là mua nhà hay thuê, cũng cần phải cân đối giá trị phù hợp với thu nhập của mình. Điều này phụ thuộc vào 2 yếu tố là thu nhập đều hàng tháng (khoản thu nhập ít bị thay đổi biến động) và khoản tiền "bỏ heo" hàng tháng (là số tiền còn lại sau khi trừ chi phí sinh hoạt).