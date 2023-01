Gửi ngân hàng hơn nghìn tỷ, KCN Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi quý 4/2022 giảm gần 44%

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 79,7 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Giá vốn gần như đi ngang khiến biên lãi gộp bị co lại đáng kể từ 75% xuống còn 66% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 52,6 tỷ đồng, giảm 33,8% so với cùng kỳ.



Trong quý 4, doanh thu tài chính giảm gần 60% so với cùng kỳ, xuống còn 18,8 tỷ đồng do không còn khoản cổ tức được chia. Mặt khác, chi phí tài chính cũng giảm 80% xuống còn chưa đến 1 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đều giảm mạnh so với cùng kỳ. Kết quả, KCN Nam Tân Uyên lãi ròng 46,3 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2022, KCN Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu thuần đạt 268,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 256,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và 13% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này mới thực hiện được 41% kế hoạch doanh thu và không kịp cán đích lợi nhuận cả năm đề ra.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của KCN Nam Tân Uyên đạt hơn 4.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn dưới 12 tháng lên đến hơn 1.100 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn khoản doanh thu chưa thực hiện gần 3.100 tỷ đồng trong đó 97% là dài hạn.

Ban lãnh đạo KCN Nam Tân Uyên cho biết, nút thắt trong phê duyệt pháp lý cho KCN Nam Tân Uyên giai đoạn 2 (NTC3) với tổng diện tích 346 ha đã được giải quyết. Công ty có khả năng ghi nhận lợi nhuận từ KCN mới này kể từ đầu năm 2023. Do đó, VNDirect dự phóng lợi nhuận ròng năm 2023 sẽ tăng 242% so với cùng kỳ lên 857 tỷ đồng nhờ đóng góp của KCN mới.

Trước đó, vào ngày 15/12/2022, KCN Nam Tân Uyên đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi khoảng 144 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 28/6/2023.