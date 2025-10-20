Mới đây, khán phòng của nhà hát Dolby (Mỹ), nơi được mệnh danh là "nhà hát của những giấc mơ", cuối cùng đã đón chào đêm nhạc Sketch A Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Đây là chương trình được nhiều người mong đợi. Không chỉ mang đến gần 30 tiết mục hoàn toàn bằng nhạc Việt, Sketch A Rose còn để lại dấu ấn đẹp khi nam ca sĩ thay mặt khán giả quyên góp 100.000 USD ( khoảng 2,6 tỷ đồng) cho chương trình thiện nguyện “Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Sketch A Rose được xem là một trong những dự án âm nhạc lớn và giàu cảm xúc nhất của Hà Anh Tuấn trong năm 2025. Lấy cảm hứng từ vở Tin Ở Hoa Hồng của cố tác giả Lưu Quang Vũ, Sketch A Rose mở màn tại Nhà hát Esplanade (Singapore), tiếp đó là hành trình rực rỡ đến “thánh đường nghệ thuật” Sydney Opera House (Úc) và kết thúc đầy cảm xúc tại sân khấu Dolby Theatre (Mỹ).

Trong khoảnh khắc khép lại đêm diễn, ca sĩ Hà Anh Tuấn khiến khán giả vỡ òa khi bất ngờ hé lộ về một phiên bản Sketch A Rose đặc biệt mang tên The Rose. Theo chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của nam ca sĩ, chương trình này sẽ được tổ chức tại Đà Lạt vào những ngày mùa đông năm 2025.

Ảnh: FBNV

Dù chỉ là một lời hẹn thoáng qua trên sân khấu, hành động này của Hà Anh Tuấn ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ - những “friends” thân quen của nam ca sĩ - đứng ngồi không yên, rộn ràng bàn tán. Từ đây, nhiều người không khỏi liên tưởng đến mối duyên sâu đậm giữa Hà Anh Tuấn và thành phố ngàn hoa. Đây từng là nơi anh tổ chức những chương trình dấu ấn như Gấu (2018), The Veston (2021), biến Đà Lạt thành điểm hẹn quen thuộc của riêng mình với khán giả.

Nhiều người tin rằng, The Rose sẽ tiếp tục là một đêm nhạc được đầu tư công phu, mang tinh thần của “người kể chuyện” Hà Anh Tuấn. Đây sẽ là nơi âm nhạc, sân khấu và cảm xúc hòa quyện thành một tổng thể nghệ thuật đầy tinh tế.

Dù chưa công bố thời gian cụ thể hay hình thức tổ chức, nhưng chỉ một lời hẹn trên sân khấu của Hà Anh Tuấn cũng đủ khiến người hâm mộ đếm ngược từng ngày chờ đợi. Với nam ca sĩ, mỗi lời hứa luôn đi kèm một món quà chỉn chu, và The Rose mùa đông 2025 chắc chắn sẽ không ngoại lệ.