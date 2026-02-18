Hạ giới đua nhau tích vàng tích bạc, Tào Đẩu - Thiên Lôi “tích sức khỏe” đón Tết Bính Ngọ

Hóa ra, bí kíp để giữ được phong độ rạng ngời cùng thần thái tinh anh sau một năm trực chiến thiên đình nằm ở chiếc máy vừa lạ lại vừa quen, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong mỗi gia đình.

Khi "Chuyên gia thấu hiểu" hội ngộ cùng những câu chuyện đời thường tại Quảng Trường Mùa Xuân

Giữa không khí tất bật chuẩn bị đón Giao Thừa, chương trình "Quảng Trường Mùa Xuân" xuất hiện như một làn gió mới trên bản đồ giải trí truyền hình. Đây không đơn thuần là sân khấu âm nhạc hay kịch nghệ thông thường mà là nơi những câu chuyện nhân sinh được hòa quyện tinh tế với giai điệu và cảm xúc. Tại đây, Karofi - thương hiệu máy lọc nước quốc tế với hơn hai thập kỷ thấu hiểu nguồn nước và người tiêu dùng Việt xuất hiện mang đến một thông điệp sức khỏe nhẹ nhàng, nhưng đầy ắp sự tinh tế.

Tại quán trà Hồng Chí, nơi những câu chuyện đời sống được "mổ xẻ" dưới góc nhìn hài hước, khán giả đã chứng kiến cuộc hội ngộ thú vị giữa Tào Đẩu, Thiên Lôi và máy lọc nước đang thu hút nhiều sự quan tâm nhất từ thương hiệu Karofi. Tào Đẩu với sự nhạy bén và tinh tường vốn có đã lập tức nhận ra "người quen" cũ: "Ơ Karofi - Chuyên gia lọc nước - Thấu hiểu chuyên sâu - Làm giàu sức khỏe đấy, nhớ không". Thiên Lôi cũng phải gật gù khen ngợi khi thấy vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt của sản phẩm Diamond SA66 dòng sản phẩm đột phá vừa ra mắt tại thị trường Mỹ trong triển lãm công nghệ CES hồi tháng 1: "Năm nay nhìn có vẻ xịn sò hơn hẳn đây. Đúng là có Karofi, sống vui, sống khỏe, sống sướng!"

Những lời đối đáp dí dỏm đó vừa mang lại tiếng cười vừa khéo léo truyền tải thông điệp rằng: Giữa muôn vàn giá trị vật chất, "tích lũy sức khỏe" qua nguồn nước sạch uống trực tiếp hàng ngày chính là khoản đầu tư "lãi" và bền lâu nhất cho một năm mới trọn vẹn, không chỉ trong khuôn khổ gia đình, sức khỏe hiện đang là mối quan tâm lớn nhất của xã hội, lại đến trong thông điệp mà Tào Đẩu muốn nhắn nhủ tới người dân dưới hạ giới thông qua sự ấn tượng của anh chàng Thiên Lôi.

Diamond SA66: Bước ngoặt của công nghệ, thẩm mỹ và tâm huyết "làm giàu sức khỏe" cho mọi gia đình

Diamond SA66 được đánh giá là bước ngoặt lớn của thương hiệu này khi được kết hợp hoàn hảo giữa ba yếu tố: Công nghệ thông minh, thẩm mỹ thời thượng và trải nghiệm sử dụng. Điểm khác biệt của dòng sản phẩm này chính là công nghệ One Touch Filter, thay lõi chỉ với một chạm. Thấu hiểu nhu cầu tự thay lõi của người tiêu dùng trên toàn thế giới, Karofi đã tối giản hóa mọi công đoạn chỉ bằng một cái chạm nhẹ, giúp bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể tự thay lõi dễ dàng. Đặc tính này rất phù hợp với sự chủ động của người tiêu dùng quốc tế, hay thế hệ trẻ Việt Nam, những thế hệ luôn ưu tiên sự chủ động trong cuộc sống của chính mình. Đặc biệt hơn, thiết kế tủ đựng đồ tiện lợi tích hợp liền thân máy là một sự tính toán đầy tinh tế và tâm lý của đội ngũ thiết kế kiểu dáng. Khoảng không gian này giúp người dùng dễ dàng trưng bày ly, cốc, hay cất giữ những chai rượu, bình trà, túi cà phê để thuận tiện tiếp đón khách đến chơi nhà.

Diamond SA66 sở hữu thiết kế sang trọng, tinh tế, tiện lợi dễ dàng hòa nhập vào mọi không gian nội thất

Chia sẻ về sự góp mặt đặc biệt này, đại diện thương hiệu Karofi cho biết: "Hơn 20 năm qua, Karofi luôn kiên trì với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng bằng nguồn nước sạch và sự thấu hiểu tận tâm. Chúng tôi mang Diamond SA66 đến với chương trình vì muốn lan tỏa thông điệp: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người, là trọng tâm của mỗi gia đình, vì vậy, để có một năm mới bình an và hạnh phúc, hãy chăm sóc những người thân yêu trong gia đình bằng sự an tâm về giải pháp nước khỏe, là điều cối lõi giúp tuần hoàn sự sống trong cơ thể. Sự khác biệt của dòng sản phẩm này không chỉ nằm ở công nghệ lọc mà còn là tâm huyết của đội ngũ Karofi trong việc chăm chút từng trải nghiệm nhỏ của người dùng. Chúng tôi muốn mỗi lần chạm vào Karofi, khách hàng đều cảm nhận được sự quan tâm của chúng tôi, cảm thấy sự tiện nghi, sang trọng trong từng đường nét thiết kế của sản phẩm và đặc biệt là hoàn toàn an tâm với những nguồn nước từ hệ thống lọc của Karofi đi ra"

Khép lại câu chuyện tại quán trà Hồng Chí, thông điệp về việc "tích sức khỏe, sức khỏe chính là viên kim cương quý giá nhất trong cuộc đời" thay vì chỉ "tích vàng bạc" của Tào Đẩu và Thiên Lôi đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim người tiêu dùng. Với Karofi Diamond SA66, mỗi ly nước tinh khiết không chỉ là để giải khát, mà còn là lời chúc sức khỏe, là sự giàu sang từ bên trong mà bất cứ ai cũng xứng đáng sở hữu để có một năm mới trọn vẹn và an tâm.