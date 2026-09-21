Hà Nội: 740 trường hợp vi phạm đất đai được phát hiện tại một xã

Thông tin từ UBND xã Hát Môn (TP Hà Nội) cho biết, qua tổng rà soát, xã xác định 740 trường hợp vi phạm đất đai với nhiều hình thức. Trong đó, có 446 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp; 124 trường hợp xây dựng nhà quản lý phục vụ sản xuất nông nghiệp vượt diện tích quy định; 165 trường hợp xây dựng công trình dưới 20 m² không đúng quy định và 5 trường hợp lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý.

Đại diện UBND xã Hát Môn cho biết, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm để tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp tồn tại trên địa bàn.

Qua rà soát, xã nhận diện hai nhóm vi phạm chủ yếu: Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp và xây dựng công trình phục vụ sản xuất vượt diện tích được phép. Phần lớn vi phạm tồn tại nhiều năm. Có thời điểm công tác kiểm tra, phát hiện chưa kịp thời, trong khi một bộ phận người dân có tâm lý "làm trước, xin sau" dẫn đến công trình tồn tại kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Cán bộ xã tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Xã Hát Môn

Để nâng cao hiệu quả quản lý, xã Hát Môn ưu tiên xử lý các công trình quy mô lớn, ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với các trường hợp chưa chấp hành, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định, trong đó có áp dụng biện pháp cưỡng chế khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, xã Hát Môn đã triển khai công tác tuyên truyền và ký cam kết với các trường hợp vi phạm về sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà để dụng cụ nông nghiệp, chuồng trại có diện tích trên 20m2 bằng các vật liệu tạm, không kiên cố trên địa bàn các xã cũ (Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Thanh Đa).

Tại đây, lãnh đạo xã Hát Môn thống nhất kiên quyết thiết lập hồ sơ, xử lý các vi phạm phát sinh sau ngày 30/6/2026 và tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ triệt để theo quy định, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.