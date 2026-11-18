UBND Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 96 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Kế hoạch nhằm xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh, không để tình trạng vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới. Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và bổ sung các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án.

Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Theo lộ trình được UBND TP Hà Nội phê duyệt, việc di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Đến ngày 31/12/2028, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện; đồng thời hoàn thành cải tạo, chỉnh trang công trình.

Kinh phí thực hiện các nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và các chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm do chủ đầu tư chi trả.

Ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí phục vụ công tác quản lý, tổ chức triển khai của cơ quan quản lý nhà nước; không sử dụng ngân sách để thanh toán những khoản thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư chậm chi trả hoặc chây ì, thành phố sẽ tham mưu sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm và thực hiện các biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản của chủ đầu tư để xử lý, hoàn trả theo quy định.

UBND cấp xã nơi có dự án lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ rà soát, xác minh, công khai, đối thoại, tổ chức cưỡng chế theo phân cấp ngân sách; chi phí cưỡng chế, phá dỡ do chủ đầu tư chi trả.

Công an thành phố được giao chỉ đạo công an các phường, xã có dự án nắm chắc tình hình; xây dựng phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình đối thoại, chi trả bồi thường, di dời, cưỡng chế, phá dỡ; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc triển khai Nghị quyết để kích động, gây rối, chống người thi hành công vụ.

Tiến độ thực hiện xử lý vi phạm tại 12 dự án: