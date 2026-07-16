Hà Nội: Bàn giao đất tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Tiến Hùng cho biết, trên địa bàn phường có Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 4,95km với tổng diện tích thu hồi đất là 229.319,6m2. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2027. Về quỹ đất tái định cư, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương bố trí tại 2 vị trí gồm: Khu đất 4,3ha tại Tổ dân phố Tó và khu đất 3.000m2 tại Chợ dân sinh Tây Mỗ. Hạn mức giao đất từ 50m2 đến tối đa 90m2 trên từng phương án, đảm bảo đầy đủ điện, đường, trường, trạm, nước sạch tại khu tái định cư.

Bà Tào Thị Thuần, có nhà và cửa hàng tại vị trí giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc khu chợ sáng, đường 70 cho biết, khu đất tái định cư nơi bà và nhiều hộ dân liền kề chuyển đến trong thời gian tới cách nơi ở hiện tại khoảng 2km, mọi sinh hoạt của gia đình cũng như học tập của các con không bị xáo trộn nhiều. Điều khiến bà và nhiều hộ dân khác yên tâm ở chỗ, mọi chính sách về đền bù, tái định cư… được UBND xã và Ban Quản lý dự án công khai rõ ràng.

Tại xã Thư Lâm, ông Lại Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã thông tin, quy hoạch chi tiết khu đô thị đa mục tiêu tại 2 xã Thư Lâm và Đông Anh vừa chính thức được thành phố công bố. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 696ha với mục tiêu xây dựng khu đô thị mới phát triển bền vững, hiện đại, trong đó có nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở thương mại.

Hiện xã Thư Lâm được lựa chọn là nơi tái định cư cho người dân từ nhiều dự án khác của thành phố chuyển tới. Ngay trong tháng 6/2026, UBND xã tổ chức Hội nghị trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 200 hộ gia đình, cá nhân thuộc phường Hồng Hà được giao đất tái định cư tại thôn Thiết Úng nhằm phục vụ công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Theo ông Cường, địa phương đã ban hành 467 quyết định giao đất tái định cư cho 467 hộ gia đình, cá nhân; đồng thời hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 248 hộ dân thuộc các phường Bồ Đề và Hồng Hà.

Trong tháng 6/2026, UBND xã An Khánh cũng đã tổ chức Hội nghị bốc thăm ô đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi, đủ điều kiện bố trí tái định cư phục vụ thực hiện Dự án Đường liên khu vực 8 (từ Đại lộ Thăng Long đến đường tỉnh lộ 423), xã An Khánh. Ngoài Dự án Đường liên khu vực 8, trước đó UBND xã An Khánh tiến hành tổ chức giao đất tái định cư cho 20 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn xã An Khánh).

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Hưởng cho biết, UBND xã vừa tổ chức hội nghị bốc thăm đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ. Dự án có chiều dài hơn 3,8km, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam thành phố. 20 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được bố trí tái định cư bốc thăm theo đúng quy định.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Sơn Đồng thông tin, UBND xã Sơn Đồng vừa tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho 71 hộ gia đình, cá nhân có đất ở, nhà ở nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường liên khu vực 6 (đoạn từ đường liên khu vực 1 đến đường Vành đai 3,5). Vị trí các thửa đất tái định cư thuộc khu hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá X1 (Khóm Dâu - Đồng Cốc). Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Sơn Đồng đã phổ biến quy chế, quán triệt các nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Theo đó, các trường hợp thuộc diện ưu tiên theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 được lựa chọn vị trí trước; các hộ còn lại thực hiện bốc thăm qua 2 vòng gồm xác định thứ tự và xác định vị trí thửa đất.

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hà Nội đã thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo đó, thành phố xác lập không gian Thủ đô Hà Nội là một tổng thể đô thị thống nhất, với quy hoạch cấu trúc đô thị theo mô hình chùm đô thị đa cực - đa trung tâm, đa tầng - đa lớp, thành phố văn hiến, bản sắc, sáng tạo, phát triển sáng, xanh, sạch đẹp, thích ứng với biến đổi khí hậu với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn.

Như vậy, trong giai đoạn 2026 - 2045, Hà Nội di dời một số lượng lớn dân cư sống tại các quận nội thành cũ ra các xã như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc… phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị. Vì thế công tác chuẩn bị hạ tầng tại các dự án tái định cư rất quan trọng. Mỗi dự án tái định cư đều có đầy đủ tiện ích (trường học, bệnh viện, công viên), đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ cho người dân.