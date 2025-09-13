Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ

13-09-2025 - 12:14 PM | Sống

Chỉ trong vài phút chờ kết quả khám, nữ bệnh nhân đã bị 2 phụ nữ lân la tiếp cận, dụ dỗ mua thứ “củ lạ” với giá 4 triệu đồng.

Mới đây, trên fanpage chính thức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân, trà trộn vào khuôn viên bệnh viện để lừa bán các loại “củ thuốc” không rõ nguồn gốc.

Theo phản ánh của bà N.T.H, ngày 10/9, khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong lúc chờ kết quả, bà đã bị hai đối tượng tiếp cận, mời chào mua “củ thuốc quý”. Những người này tự giới thiệu từng sử dụng loại “củ thuốc” trên để chữa khỏi bệnh nhiều năm và tìm cách thuyết phục bán lại với giá cao.

Clip được ghi lại tại bệnh viện (Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương)

Ban đầu, các đối tượng "hét giá" 25 triệu đồng cho 10 củ, sau đó bà H. đã mua 2 củ với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, bà xuất hiện triệu chứng tê liệt tay chân, đỏ mắt, đau nhức toàn thân.

Qua trích xuất camera an ninh (kèm video), Bệnh viện đã ghi nhận hình ảnh hai phụ nữ trực tiếp mời chào, lôi kéo bệnh nhân mua “củ thuốc”. Bệnh viện khẳng định đây là hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, vừa gây thiệt hại kinh tế vừa đe dọa sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Trong thông báo này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng nhấn mạnh:

Bệnh viện KHÔNG bán, KHÔNG liên kết, KHÔNG giới thiệu bất kỳ loại củ, cây thuốc, sản phẩm hay thực phẩm chức năng nào.

Người bệnh và người nhà tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc được chào mời trong khuôn viên bệnh viện.

- Khi phát hiện đối tượng khả nghi, cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ bệnh viện hoặc công an địa phương.

- Nếu xuất hiện dấu hiệu ngộ độc sau khi dùng sản phẩm lạ, người bệnh phải đến viện khám ngay để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Bệnh viện cho biết đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo các phòng ban phối hợp với cơ quan chức năng thu thập, xử lý các đối tượng liên quan, nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà. Đồng thời, bệnh viện cũng đề nghị tất cả bệnh nhân và người nhà nâng cao cảnh giác, đồng thời chia sẻ rộng rãi thông tin này để ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khiến người dân mất tiền trong tài khoản

