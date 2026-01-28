Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Cận cảnh 4 siêu dự án góp phần giảm ùn tắc sẽ hoàn thành trước Tết

28-01-2026 - 14:50 PM | Bất động sản

Bốn dự án lớn có vai trò giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội vừa được khẳng định sẽ hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay gồm: Đường Vành đai 2,5 Đầm Hồng - QL1, hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, mở rộng QL1, trục đường phía Nam Hà Nội, đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Dự án thứ nhất, Dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi từ 4 lên 8 làn xe, góp phần giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Nam.

Hiện dự án đã thông xe kỹ thuật và đang tiến hành bàn giao cho Sở Xây dựng để lên phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ xe qua lại dịp cuối năm.

Dự án thứ hai là đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1, công trình có mục tiêu giảm tải giao thông cho Vành đai 2, Vành đai 3 và các tuyến đường chạy song song, nút giao cắt.

Công trình có chiều dài khoảng 2 km, thi công từ năm 2013, kế hoạch hoàn thành năm 2016 theo hình thức BT. Tuy nhiên do vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khác, đến cuối năm 2025 dự án mới được thi công trở lại và sẽ thông xe vào đầu năm 2026 (trước Tết Bính Ngọ).

Dự án thứ ba, là hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng, hiện công trình đã cơ bản xong việc thi công xây lắp, hầm chui đã hiện hình hài.

Khi thông xe dự án sẽ giúp giải quyết ùn tắc cho nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, hoàn thiện nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với QL1A (đường Giải Phóng). Dự án vừa được Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông - Chủ đầu tư) cho biết, sẽ thông xe trước ngày 10/2.

Dự án thứ tư là dự án trục đường phía Nam Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán năm nay, công trình sẽ hoàn thành, thông xe tiếp 7 km cuối tuyến.

Dự án có dài 41 km rộng 6 làn xe, sau khi thông xe đoạn cuối tuyến dự án sẽ hình thành tuyến đường theo tiêu chuẩn cao tốc kéo dài từ đường 70 (quận Hà Đông cũ) đến nút giao Cầu Giẽ (QL1 tại huyện Phú Xuyên cũ).

Theo Nhóm phóng viên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Liệu thị trường bất động sản năm 2026 có xảy ra hiện tượng "đứt gãy"?

Liệu thị trường bất động sản năm 2026 có xảy ra hiện tượng "đứt gãy"? Nổi bật

So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục

So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục Nổi bật

Lãi suất cho vay mua nhà chạm 10%/năm, thị trường bất động sản ảnh hưởng gì?

Lãi suất cho vay mua nhà chạm 10%/năm, thị trường bất động sản ảnh hưởng gì?

14:47 , 28/01/2026
Vừa mua căn hộ tầng 26, tôi hối hận và bán gấp để xuống tầng 5: Bài học đắt giá không có trong quảng cáo

Vừa mua căn hộ tầng 26, tôi hối hận và bán gấp để xuống tầng 5: Bài học đắt giá không có trong quảng cáo

14:45 , 28/01/2026
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2025: Dòng tiền quay lại, chu kỳ mới đang hình thành

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2025: Dòng tiền quay lại, chu kỳ mới đang hình thành

14:44 , 28/01/2026
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành

14:43 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên