Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo các bộ ngành, địa phương và các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nhiều hạng mục của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được hoàn thiện để kịp khai thác thương mại vào tháng 6-202. Ảnh: ACV

Văn bản số 912/VPCP-CN ngày 27-1-2026 của Văn phòng Chính phủ nêu: Xét báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 07/BC-BXD ngày 15-1-2026 về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ như đề xuất của Bộ Xây dựng tại văn bản trên và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo ngày 17-12-2025.

Trong đó, Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản liên quan trong việc triển khai dự án để bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở Tuyến ống dẫn nhiên liệu, các công trình thuộc Dự án thành phần 4 để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành, khai thác đồng bộ trong tháng 6-2026; trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết.

Phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, điều chỉnh, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc Dự án thành phần 3; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính…, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, đặc biệt là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ như gói thầu số 4.8 (Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) và 5.10 (Nhà ga hành khách); khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 và thủ tục điều chỉnh công năng 4 kho hàng hóa để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tổng Công ty hàng không Việt Nam chỉ đạo chủ đầu tư các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất, hangar số 1 đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6-2026; khẩn trương tổ chức nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng các công trình Hangar số 2, Ga hàng hóa số 2, Ga hàng hóa chuyển phát nhanh và 4 Kho hàng (từ số 5 đến số 8) đáp ứng tiến độ theo hợp đồng.

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao huy động lực lượng triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án; quán triệt triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành".

* Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hiện nay, các liên danh nhà thầu đang huy động gần 15 ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân và hơn 3 ngàn thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công trên công trường.

Tỉnh Đồng Nai đã và đang chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm tiến độ chung của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, Dự án xây dựng Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 43 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 25-12-2024 với thời gian thi công 360 ngày. Đến nay, gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị đã hoàn thành.

Đối với Dự án Trụ sở Kiểm dịch Y tế quốc tế, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư khoảng 161 tỉ đồng. Hiện nay, Chủ đầu tư đang trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hạng mục kết cấu phần ngầm của khối nhà hành chính và khối nhà cách ly thuộc dự án Trụ sở Kiểm dịch Y tế quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về Hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho máy bay từ cảng đầu nguồn đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, UBND tỉnh đã phê duyệt thông tin dự án, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với Hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho máy bay từ cảng đầu nguồn tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đối với Dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1), dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung vốn ngân sách trung ương năm 2025. UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho hai dự án thành phần. Hiện nay, dự án tiêu thoát nước đang được trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang triển khai các bước lựa chọn nhà thầu lập phương án bồi thường.