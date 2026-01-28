Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: 148 khu đất làm dự án tái định cư, nhà ở xã hội

28-01-2026 - 14:16 PM | Bất động sản

Qua rà soát tại 34 phường, xã (TPHCM), 148 khu đất được đề xuất bố trí thực hiện dự án tái định cư, nhà ở xã hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo UBND TPHCM kết quả rà soát quỹ đất bố trí thực hiện dự án tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn.

34 phường, xã báo cáo

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được ý kiến của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và 34 UBND dân xã, phường.

TPHCM: 148 khu đất làm dự án tái định cư, nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Căn hộ tái định cư thuộc khu 38,4 ha phường An Khánh.

Theo đó, 148 khu đất được đề xuất bố trí thực hiện dự án tái định cư, nhà ở xã hội (17 xã, phường không có khu đất có diện tích lớn, có vị trí phù hợp để xây dựng dự án tái định cư, nhà ở xã hội).

Từ kết quả này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (thuộc thành phố) lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

UBND xã, phường, đặc khu chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 khu tái định cư.

Sở Tài chính phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư, bố trí đủ vốn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) và vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng lập, trình phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và tổ chức thực hiện đầu tư đúng tiến độ, theo quy định.

Sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý để giao cho UBND xã, phường, đặc khu giao đất cho các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

TPHCM: 148 khu đất làm dự án tái định cư, nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Căn hộ tái định cư tại khu dân cư Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc.

Xem xét điều chỉnh quy hoạch

Đối với các khu đất đang có người quản lý, sử dụng, UBND xã, phường, đặc khu quyết định thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng khu tái định cư, nhà ở xã hội theo đúng quy định.

UBND xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát các khu đất do nhà nước quản lý (hoặc các quỹ đất khác) có diện tích lớn, có chức năng quy hoạch phù hợp hoặc có khả năng điều chỉnh quy hoạch để xây dựng khu tái định cư, nhà ở xã hội.

Trên cơ sở đó, lập danh mục các khu đất báo cáo Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các công việc nhằm xây dựng các khu tái định cư, nhà ở xã hội theo quy định.

Theo báo cáo cuối năm 2025 của Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị đầu tư 5 dự án hạ tầng khu tái định cư, đang triển khai 6 dự án. Hầu hết các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đều chậm tiến độ so với dự kiến. Thành phố cũng hoàn thành và đang bố trí tái định cư tại 26 dự án.


Theo Quốc Anh

Người lao động

