Thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng làm nhà máy xử lý rác Côn Đảo

Thanh tra TPHCM vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo tại Đặc khu Côn Đảo, đồng thời thành lập Đoàn thanh tra để triển khai nhiệm vụ.

Theo quyết định, các đơn vị thuộc diện thanh tra gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; phạm vi thanh tra tính từ thời điểm phát sinh vụ việc đến thời điểm tiến hành thanh tra.

Rừng ở Côn Đảo với hệ động, thực vật rừng phong phú

Trước đó, năm 2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo, với diện tích 1,92 ha tại khu vực Bến Đầm, huyện Côn Đảo (nay là Đặc khu Côn Đảo). Dự án có công suất xử lý rác dự kiến đến năm 2030 là 36 tấn/ngày; đến năm 2040 là 50 tấn/ngày và đến năm 2045 khoảng 66,23 tấn/ngày.

Năm 2023, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,92 ha rừng đặc dụng có nguồn gốc hình thành từ rừng tự nhiên, tại các lô 380a79, 402a, 403a, khoảnh 1, tiểu khu 58, thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Côn Đảo, để đầu tư xây dựng Dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Nghị quyết giao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát hồ sơ, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện thu hồi 1,92 ha rừng để thực hiện dự án, nhận thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo có nhiều văn bản đề xuất kiểm tra thực địa, lựa chọn lại vị trí phù hợp, đồng thời kiến nghị tạm ngưng triển khai dự án ở các khu lô rừng số 380a79, 402a,403a khoảnh 1 tiểu khu 58 đề rà soát lại theo đúng các quy định.