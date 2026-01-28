Kim Đô City khẳng định tầm vóc đô thị pháp lý vững vàng

Kim Đô City – khu đô thị được quy hoạch theo mô hình "thành phố trong thành phố" – đang cho thấy hướng tiếp cận dài hạn khi lấy những yếu tố nền tảng này làm trọng tâm trong quá trình phát triển.

Tọa độ tinh hoa trên trục phát triển năng động của Bắc Ninh

Tọa lạc tại xã Văn Môn và xã Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), Kim Đô City (Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) sở hữu vị trí đắt giá khi liền kề nút giao giữa Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua các trục giao thông huyết mạch như QL3, QL17, QL18, QL1A, rút ngắn thời gian kết nối vùng.

Đáng chú ý, Kim Đô City nằm trong bán kính gần các khu công nghiệp lớn như Yên Phong, Quế Võ, VSIP, Từ Sơn, Đại Đồng – Hoàn Sơn. Đây là khu vực tập trung đông đảo chuyên gia, kỹ sư, lực lượng lao động chất lượng cao cùng nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ và thương mại. Vị trí này không chỉ đảm bảo khả năng an cư ổn định mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế, dịch vụ dài hạn cho khu đô thị.

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò là cực tăng trưởng công nghiệp của miền Bắc, Kim Đô City được định vị như một "tọa độ tinh hoa", nơi hội tụ hạ tầng, dòng chảy nhân lực và các hoạt động kinh tế – dịch vụ, tạo nền tảng cho một không gian sống hiện đại, giàu sức sống và giá trị bền vững.

Từ quy hoạch bài bản đến không gian sống chuẩn mực

Theo quy hoạch, Kim Đô City được phát triển gồm hai phân khu A và B. Trong đó, phân khu A có quy mô khoảng 251 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng, được tổ chức theo cấu trúc đô thị hiện đại tích hợp đầy đủ các chức năng: nhà ở, thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế, không gian công cộng và cảnh quan sinh thái.

Mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 21%, phần lớn quỹ đất được dành cho cây xanh, mặt nước và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực hạ tầng, đồng thời tạo điều kiện để khu đô thị phát triển ổn định, bền vững theo thời gian.

Với định hướng trở thành một "thành phố trong thành phố", Kim Đô City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn kiến tạo một chuẩn mực sống hiện đại, bền vững mới cho cộng đồng cư dân tương lai.

Dự án sở hữu hệ sản phẩm đa dạng, bao gồm chung cư cao tầng, nhà phố thương mại, liền kề sân vườn, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập được bố trí khoa học theo từng phân khu chức năng. Mỗi loại hình được thiết kế tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau – từ gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ đến nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững.

Bên cạnh hệ sản phẩm phong phú, Kim Đô City còn gây ấn tượng với hệ tiện ích nội khu quy mô lớn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hiện đại. Nổi bật là tổ hợp vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm hiện đại, hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện đa khoa, cùng chuỗi công viên chủ đề và hồ cảnh quan được phân bổ xuyên suốt dự án, mang đến không gian sống trong lành và cân bằng.

Trong năm 2026, Hưng Ngân Group sẽ phát triển phân khu Mộc Điền - một mảnh ghép quan trọng, đặt nền móng cho diện mạo không gian sống của toàn khu đô thị. Phân khu này được quy hoạch với 539 sản phẩm nhà ở cao cấp mang phong cách kiến trúc Pháp Đông Dương, gồm 143 căn nhà phố thương mại, 366 căn liền kề sân vườn và 30 căn biệt thự với số lượng giới hạn, hướng tới một không gian sống hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, công năng sử dụng và cảnh quan đô thị.

Các căn nhà phố thương mại Mộc Điền sở hữu mặt tiền rộng, vỉa hè 5m, thiết kế linh hoạt, phù hợp vừa ở vừa kinh doanh

Thịnh vượng đến từ những giá trị bền vững

Ngay từ những bước đầu triển khai, Kim Đô City được phát triển trên cơ sở hồ sơ pháp lý đầy đủ, rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Từ quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư đến các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường, dự án được thực hiện theo lộ trình bài bản, đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch trong suốt quá trình phát triển.

Lấy pháp lý minh bạch làm nền móng, Kim Đô City hướng tới một đô thị vận hành ổn định, nơi giá trị được bồi đắp theo thời gian và cộng đồng cư dân được hình thành một cách bền vững. Sự nhất quán trong quy hoạch và triển khai không chỉ nâng cao chất lượng an cư, mà còn tạo dựng niềm tin lâu dài cho thị trường.

Trong bối cảnh Bắc Ninh đẩy mạnh đô thị hóa và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những giá trị căn bản này tạo đà cho sự thịnh vượng dài hạn, đưa Kim Đô City trở thành điểm đến an cư và đầu tư bền vững theo thời gian.