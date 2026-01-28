Một thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến lấn biển 1.500 ha để phát triển đô thị

UBND TP.Đà Nẵng đang lấy ý kiến đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, đáng chú ý là định hướng lấn biển và sử dụng mặt nước ven biển nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao.

Theo đó, Đà Nẵng định hướng phát triển quỹ đất lấn biển gắn với các trục ven biển từ phường Liên Chiểu đến xã Núi Thành, hình thành các hành lang kinh tế biển có vai trò kết nối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

Cụ thể, khu vực Vịnh Đà Nẵng (Liên Chiểu – Thanh Khê – Hải Châu – Sơn Trà) sẽ tập trung phát triển hệ thống cảng và logistics Liên Chiểu, các trung tâm dịch vụ thương mại, công cộng ven biển, cùng chuỗi không gian công cộng liên tục dọc bờ vịnh.

Dải ven biển Mỹ Khê – Non Nước – Điện Ngọc được định hướng trở thành đô thị du lịch chất lượng cao, kết hợp nghỉ dưỡng biển với không gian cảnh quan đặc trưng, đóng vai trò là cực tăng trưởng du lịch – dịch vụ phía Nam thành phố.

Trong khi đó, khu vực ven biển Hội An – Cửa Đại – Cù Lao Chàm ưu tiên phát triển du lịch sinh thái biển – đảo, bảo tồn hệ sinh thái và hạn chế các công trình lấn biển quy mô lớn nhằm bảo vệ cảnh quan và môi trường tự nhiên.

Ở phía Nam, khu vực Tam Kỳ – Núi Thành sẽ được tổ chức thành không gian cảng biển và công nghiệp sạch gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai, kết hợp phát triển đô thị và dịch vụ hậu cần.

Theo dự thảo, tổng diện tích đất có khả năng lấn biển (bao gồm các dự án đang chuẩn bị đầu tư) ước khoảng 1.200 - 1.500 ha. Trong đó, 35 - 40% diện tích dành cho du lịch, dịch vụ; 20 - 25% cho hạ tầng công cộng, quảng trường và công viên biển; 25 - 30% cho thương mại và đô thị ven biển; khoảng 10% dự phòng cho hạ tầng cảng, logistics và các dự án công ích.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 1.500 ha đất lấn biển, tập trung chủ yếu tại phường Thanh Khê. Cơ cấu sử dụng đất gồm: 600 ha đất rừng phòng hộ; 300 ha đất ở đô thị; 150 ha đất thương mại, dịch vụ; 270 ha đất giao thông và 180ha đất vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển đô thị biển, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao. Đồng thời, quy hoạch cũng nhằm bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng không gian sống đô thị ven biển trong dài hạn.