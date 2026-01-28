Mái nhà không chỉ giữ vai trò che mưa, che nắng mà còn quyết định lớn đến thẩm mỹ, công năng và độ bền của công trình. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của vật liệu và tư duy thiết kế, các kiểu mái nhà ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện khí hậu khác nhau.

Dưới đây là những kiểu mái nhà phổ biến nhất hiện nay:

Mái Thái

Đặc trưng của mái Thái là độ dốc lớn, các lớp mái xếp chồng lên nhau. Tại Việt Nam, mái Thái được sử dụng rộng rãi từ nhà cấp 4 đến biệt thự.

Mái Thái nổi bật với độ dốc lớn. (Ảnh: Mashome)

Ưu điểm nổi bật của mái Thái là khả năng thoát nước nhanh, hạn chế thấm dột và chống nóng hiệu quả. Ngoài ra, kiểu mái này mang lại vẻ đẹp thanh thoát, cao ráo cho ngôi nhà, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nhiều mưa. Tuy nhiên, chi phí thi công mái Thái thường cao hơn so với các kiểu mái đơn giản khác.

Mái Nhật

(Ảnh: SBS House)

Mái Nhật ngày càng phổ biến tại Việt Nam nhờ sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Đặc trưng của mái Nhật là độ dốc vừa phải, thiết kế trải rộng sang các phía, tạo cảm giác cân đối và thanh thoát cho tổng thể ngôi nhà.

Mái Nhật giúp thoát nước mưa tốt, hạn chế hấp thụ nhiệt, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm. Mái Nhật thường được kết hợp với kiến trúc nhà vườn, nhà cấp 4 hoặc biệt thự hiện đại.

Mái bằng

(Ảnh: Ahaco)

Mái bằng là kiểu mái có kết cấu phẳng, thường được đổ bê tông cốt thép. Đây là lựa chọn phổ biến trong các công trình nhà phố, nhà ống và nhà theo phong cách hiện đại.

Ưu điểm lớn nhất của mái bằng là kết cấu vững chắc, chịu lực tốt, dễ dàng tận dụng làm sân thượng, trồng cây, lắp đặt bồn nước hoặc hệ thống năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, mái bằng giúp tổng thể công trình gọn gàng, tối giản. Tuy nhiên, kiểu mái này đòi hỏi kỹ thuật chống thấm cao để tránh tình trạng thấm nước, đọng nước sau thời gian dài sử dụng.

Mái ngói

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Mái ngói gắn liền với kiến trúc truyền thống Việt Nam. Với vật liệu chủ yếu là ngói đất nung, ngói tráng men hoặc ngói màu, mái ngói mang lại vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và khả năng cách nhiệt tốt.

Mái ngói thường được sử dụng cho nhà vườn, biệt thự, nhà thờ họ hoặc các công trình mang phong cách Á Đông. Tuy nhiên, mái ngói có trọng lượng lớn, yêu cầu hệ kết cấu chắc chắn và chi phí thi công tương đối cao.

Mái lệch

(Ảnh: DURAflex)

Mái lệch có độ dốc không đối xứng, tạo cảm giác mới mẻ và cá tính cho công trình. Kiểu mái này thường xuất hiện trong các mẫu nhà hiện đại, nhà phố hoặc biệt thự trẻ trung.

Mái lệch giúp tăng khả năng lấy sáng, thông gió tự nhiên và tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo. Dù vậy, việc thiết kế và thi công mái lệch đòi hỏi kiến trúc sư có kinh nghiệm để đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ.

Mái tôn

(Ảnh: Xuongtretruc)

Mái tôn là kiểu mái quen thuộc tại nhiều khu vực nông thôn và nhà trọ, nhà xưởng. Với ưu điểm giá thành rẻ, trọng lượng nhẹ, thời gian thi công nhanh, mái tôn giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Hiện nay, các loại tôn cách nhiệt, tôn giả ngói đã cải thiện đáng kể khả năng chống nóng và tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, nhược điểm của mái tôn là dễ gây ồn khi mưa lớn và khả năng cách nhiệt vẫn kém hơn so với các loại mái khác nếu không có giải pháp bổ trợ.