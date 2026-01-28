Giới đầu tư đang “săn lùng” dự án nào để đón sóng APEC Phú Quốc?

APEC 2027 thúc đẩy "làn sóng" lưu trú cao cấp

"Phú Quốc là điểm đến du lịch tuyệt vời với đầy đủ trải nghiệm để du khách khám phá, tận hưởng. Tuy nhiên, để bứt phá mạnh mẽ hơn, Phú Quốc cần một "cú hích" về hạ tầng và chất lượng dịch vụ. Việc đăng cai APEC 2027 là cơ hội để Phú Quốc nâng cấp trên mọi lĩnh vực, phát huy lợi thế về cảnh quan "trời ban", TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chia sẻ trong một hội thảo mới đây về Phú Quốc trước APEC 2027.

Cũng theo TS Thành, khi trở thành nơi kết nối các nền kinh tế hàng đầu thế giới, Phú Quốc bước vào một thời kỳ phát triển mới, khi sức hấp dẫn không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ quá trình hội nhập sâu rộng với toàn cầu. Trước, trong và sau APEC, Phú Quốc sẽ là điểm đến thu hút dòng khách cao cấp nhất từ trước đến nay: từ nguyên thủ quốc gia, doanh nhân, chuyên gia quốc tế cho tới giới đầu tư nước ngoài hay khách du lịch hạng sang.

The Sunset được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp của dòng khách cao cấp quốc tế. Ảnh: Sun Group.

Đây là nhóm khách có yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn lưu trú, trải nghiệm, không gian sống hoặc đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Đáng chú ý, dòng khách này không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra hội nghị, mà còn kéo dài sau APEC 2027, từng bước hình thành một "làn sóng" lưu trú cao cấp mang tính bền vững.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản Phú Quốc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới song hành cùng kinh tế, xã hội, du lịch. Những dự án sở hữu vị trí đắc địa, kết nối thuận lợi, đầy đủ tiện ích và mang giá trị biểu tượng sẽ trở thành tâm điểm của giới đầu tư.

Tài sản biểu tượng đón đầu chu kỳ tăng trưởng

Các tòa căn hộ The Sunset thuộc Tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence được định vị là dự án "đi trước, đón đầu" chu kỳ tăng trưởng tại đảo Ngọc. Dự án ra mắt đúng thời điểm Phú Quốc đang ưu tiên mọi nguồn lực để triển khai các đại dự án hạ tầng, đô thị phục vụ APEC. Trong đó, quần thể Thị trấn Hoàng Hôn nói chung và phân khu The Sunset nói riêng sẽ hưởng lợi khi kề cận Tổ hợp Trung tâm hội nghị APEC cùng mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi.

The Sunset kề cận các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

The Sunset tọa lạc trên sườn núi Ông Quán – nơi có độ cao tự nhiên nổi bật với tầm nhìn rộng mở, bao trọn biển trời Nam đảo và Sunset Town – Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới quy tụ gần 60 công trình tráng lệ, mang tính biểu tượng. Ban công mỗi căn hộ được ví như "hàng ghế VIP" dành riêng cho chủ nhân tận hưởng bầu không khí trong lành đón nắng gió, cùng tầm nhìn "có một không hai" hướng thẳng Cầu Hôn – công trình biểu tượng của Phú Quốc.

Nếu Sunset Town là nơi "săn" hoàng hôn đẹp nhất đảo Ngọc, thì căn hộ The Sunset chính là "tọa độ" săn hoàng hôn đẹp nhất Sunset Town. Cùng với đó là màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp của show diễn đình đám Symphony Of The Sea trở thành đặc quyền hằng đêm của chủ nhân căn hộ The Sunset.

Chỉ "một bước chân", cư dân The Sunset có thể thưởng thức show diễn đình đám Kiss Of The Sea. Ảnh: Ánh Dương.

Trong khi đó, các căn hộ phía Đông sẽ đón bình minh từ Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Căn hộ phía Nam mở ra không gian bao la với hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, trong khi các căn hộ phía Bắc ngắm trọn không gian phát triển mới của đô thị Nam Phú Quốc với quần thể dự án phục vụ APEC. Thực tế, những căn hộ sở hữu tầm view "điện ảnh" như vậy đều lọt tầm ngắm của giới thượng lưu và bảo chứng cho giá trị của bất động sản.

"Các công trình với tầm nhìn mang tính biểu tượng luôn có giá trị vượt trội. Điển hình như tại trung tâm downtown Dubai, những căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa luôn nằm trong top bất động sản có giá trị cao nhất. Một căn penthouse duplex tại tòa tháp Burj Khalifa được rao bán với giá lên tới 49 triệu USD (1.200 tỉ đồng)", đại diện Sun Property chia sẻ.

Chỉ vài bước chân, cư dân The Sunset hòa mình vào nhịp sống sôi động của Thị trấn Hoàng Hôn với nhà hàng beer, các show nghệ thuật, pháo hoa và chợ đêm VUI-Fest. Khi trở về căn hộ trên cao, chủ nhân tận hưởng sự riêng tư và yên tĩnh. Sự cân bằng hiếm hoi giữa không gian lễ hội và nghỉ dưỡng cũng là một "điểm cộng" cho căn hộ.

Khu Kids Club – một trong nhiều tiện ích tại The Sunset. Ảnh: Sun Group. Ảnh: Sun Group.

Với cơ cấu sản phẩm đa dạng, từ studio, căn hộ 1-2 phòng ngủ tới các căn penthouse giới hạn, The Sunset đáp ứng linh hoạt nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng định kỳ hoặc khai thác cho thuê, "đón sóng" lưu trú ngày càng gia tăng của dòng khách cao cấp, doanh nhân và chuyên gia quốc tế.

"Toàn bộ hệ sinh thái Sun Group Phú Quốc có tỷ lệ lấp đầy trung bình 70%. Riêng dòng căn hộ Hillside tại Sunset Town có tỷ lệ lấp đầy đến 99%. Trong bối cảnh Phú Quốc ngày càng thăng hạng trên bản đồ du lịch – đầu tư toàn cầu, nhu cầu sở hữu các bất động sản mang tính biểu tượng như The Sunset được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.