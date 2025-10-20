Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội chỉ đạo chuẩn bị khởi công Đại lộ cảnh quan sông Hồng đầu năm 2026

20-10-2025 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND thành phố Hà Nội vừa giao các sở, ngành có liên quan hoàn thiện trình tự các bước chuẩn bị để có thể khởi công dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào đầu năm 2026.

Theo đó, sau khi chấp thuận chủ trương đề xuất Dự án Đại lộ - cảnh quan sông Hồng của liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ban ngành nghiên cứu, hoàn thiện trình tự các bước tiếp theo. UBND thành phố yêu cầu các sở ngành có liên quan sớm hoàn thiện việc này để có thể khởi công dự án đầu năm 2026.

Hà Nội chỉ đạo chuẩn bị khởi công Đại lộ cảnh quan sông Hồng đầu năm 2026- Ảnh 1.

Trục cảnh quan sông Hồng được đề xuất sẽ đi qua cầu Vĩnh Tuy và xây dựng một nút giao kết nối tại đây. Ảnh: T.Đảng

Theo đề xuất, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest sẽ thực hiện Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng trong đó xây dựng tuyến đường đường có tổng dài khoảng 80 km, chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bờ sông, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Chiều rộng mặt đường mỗi bên sông là 6 làn xe cơ giới, trên toàn tuyến có 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui.

Ngoài ra, liên danh cũng đề xuất thêm dự án thành phần là xây dựng tuyến đường sắt đô thị đô thị 1 ray (monorail) – phục vụ vận tải hành khách công cộng chạy song song trục giao thông cảnh quan. Tổng mức đầu tư dự kiến dự án được nhà đầu tư đưa ra khoảng 300 nghìn tỷ đồng.

Với hình thức triển khai dự án, liên danh nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, chia làm ba dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện, đầu tư bằng ngân sách - đầu tư công; Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng và dự án tuyến Monorail sông Hồng thực hiện bằng hình thức PPP.

Đề xuất cũng đặt ra phương án, sẽ khai thác quỹ đất dọc sông Hồng khoảng 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, xây 8 công viên và các khu vực công cộng. Mục tiêu của việc này là biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng”, từng bước giải quyết thực trạng “thành phố quay lưng vào sông”.

Theo Trọng Đảng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam lập loạt kỷ lục, sẽ khánh thành đồng loạt các công trình quy mô lớn vào tháng 12/2025

Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam lập loạt kỷ lục, sẽ khánh thành đồng loạt các công trình quy mô lớn vào tháng 12/2025 Nổi bật

Xây dựng kế hoạch 5 năm 2026-2030 với tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, phấn đấu GDP 10%/năm trở lên

Xây dựng kế hoạch 5 năm 2026-2030 với tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, phấn đấu GDP 10%/năm trở lên Nổi bật

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước

Thông báo quan trọng đến hàng chục triệu người dân trên cả nước

14:45 , 20/10/2025
Sớm xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế, thực hiện chính sách tiền lương mới

Sớm xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế, thực hiện chính sách tiền lương mới

14:35 , 20/10/2025
Vì sao 4 sở lớn của TP HCM cùng nhận chỉ đạo "nóng" về môi trường?

Vì sao 4 sở lớn của TP HCM cùng nhận chỉ đạo "nóng" về môi trường?

14:00 , 20/10/2025
Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, tăng trưởng cao hàng đầu thế giới

Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, tăng trưởng cao hàng đầu thế giới

13:40 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên