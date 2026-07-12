Hà Nội chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
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Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phải bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu tăng trưởng đạt hai con số; bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" và lượng hóa được.
Báo Hà Nội Mới