Hà Nội: Chi tiết mức học phí tại 35 trường công lập chất lượng cao

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái

Đối tượng áp dụng của nghị quyết gồm: Trẻ mầm non, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội; các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, UBND các phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027:

Nghị quyết quy định mức thu học phí chương trình bổ sung theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Đối với các tháng có thời gian học cả tháng theo hình thức học trực tiếp hoặc hình thức học trực tuyến thì áp dụng mức thu học phí tương ứng theo hình thức học của cấp học.

Đối với các tháng đồng thời áp dụng cả hai hình thức học trực tiếp và trực tuyến, căn cứ thời gian học tập thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục để áp dụng mức thu học phí. Cụ thể, đối với trường hợp thời gian học tập theo hình thức học trực tiếp từ 14 ngày trở lên (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) thì áp dụng mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp tương ứng của cấp học; đối với trường hợp thời gian học tập theo hình thức học trực tuyến từ 14 ngày trở lên (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) thì áp dụng mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến tương ứng của cấp học.

Tổng thời gian (số tháng) để áp dụng mức thu học phí (theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến) tối đa không quá 9 tháng/năm.

Để bảo đảm nghị quyết được triển khai thống nhất, hiệu quả sau khi được HĐND thành phố thông qua, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết thực hiện việc thu học phí, thu các khoản dịch vụ giáo dục chất lượng cao đúng mức thu, đúng đối tượng, đúng thời gian áp dụng và đúng các nguyên tắc quy định tại nghị quyết; thực hiện công khai mức thu, danh mục các khoản thu, phương thức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh phát sinh các khoản thu ngoài nghị quyết.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn thu học phí, nguồn thu dịch vụ giáo dục chất lượng cao; bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, tài chính và giáo dục; gắn việc sử dụng nguồn thu với nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học.

UBND thành phố cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết tại các cơ sở giáo dục; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp thu không đúng quy định, lạm thu hoặc sử dụng nguồn thu không đúng mục đích; đồng thời giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người học và phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.