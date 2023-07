Hà Nội: “Choáng” với căn hộ cũ nát có giá lên tới cả trăm triệu/m2, ngang ngửa với chung cư hạng sang

Anh Trần Nam đang rao bán căn hộ tập thể cũ trên phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với giá 3,7 tỷ đồng, diện tích trên sổ 35,8m2 (tương đương với giá 103 triệu đồng/m2).

Theo đó, căn hộ nằm ở tầng 4 trong khu tập thể 5 tầng, nằm ngay mặt phố Hàng Lược giao các phố Hàng Lược, Hàng Cót, Gầm Cầu, Phùng Hưng. Mặc dù, diện tích trên sổ 35,8m2 nhưng chủ đã cơi nới thêm có diện tích sử dụng 50m2.

Anh Nam chia sẻ, căn hộ có pháp lý rõ ràng, sổ đỏ chính chủ, đầy đủ công năng riêng biệt: Bếp, WC, nhà tắm. Điện, nước công tơ riêng ký với nhà nước, là khu trung tâm nên gần như không bao giờ mất điện, nước. Đặc biệt, không có hiện tượng ngập khi mưa to, an ninh tuyệt đối an toàn. Hành lang trước nhà rộng và có giếng trời nên rất thoáng, bước xuống tầng tiện ích không thiếu gì. Khu tập thể này có sân chung để xe máy ban ngày, tối có thể đưa xe máy lên nhà hoặc gửi cách đấy 100m.

“Căn hộ rất thuận tiện cho việc đi lại làm việc kinh doanh buôn bán tại phố cổ và cần có một nơi về sinh hoạt nghỉ ngơi. Tôi chỉ tiếp người có thiện chí, giá có thể thương lượng”, anh Nam cho hay.

Các căn hộ tập thể cũ ở khu vực trung tâm Hà Nội có giá rao bán cao ngất ngưởng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đăng tin rao bán nhà tập thể cũ rộng 55m2 với 2 phòng ngủ trên đường Lê Thánh Tông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh Ngô Văn Phụng (48 tuổi) đang rao bán với mức giá 3,9 tỷ đồng, tương đương gần 71 triệu đồng/m2.

Anh Phụng cho hay, đây là khu vực trung tâm phố cổ rất thoáng, yên tĩnh, dân trí cao, vài bước chân ra hồ đi bộ, tiện ích không thiếu gì, cực kì hiếm nhà bán mà có diện tích to như nhà của anh.

Một căn hộ khác ở khu tập thể cũ ở số 23B Hàng Tre (Hoàn Kiếm) cũng đăng rao bán với giá 3,1 tỷ đồng, diện tích 60m2 (tương đương gần 52 triệu đồng/m2).

Theo ghi nhận, nhiều căn hộ tập thể cũ ở khu vực các quận trung tâm Hà Nội có tuổi đời vài chục năm, thậm chí xuống cấp nhưng vẫn đang rao bán với mức giá 60-70 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn rao bán giá trên 100 triệu đồng/m2. Có thể thấy, mức giá rao bán này hiện đắt ngang ngửa chung cư cao cấp mới, căn hộ hạng sang mới xây.

Trong khi đó, những căn hộ tập thể cũ này hiện đang tồn tại nhiều bất cập, hạn chế trong quá trình sử dụng như không có chỗ để xe, không có thang máy, đường điện nước không ổn định...Thậm chí nhiều khu cũ nát, nằm trong diện giải tỏa xây lại.

Theo Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội cho biết, hiện nay, nhà cửa, đất đai đều do thị trường quyết định, do người bán đưa ra nên khó đánh giá được giá cả cao hay thấp. Có nhiều yếu tố như địa điểm, vị trí địa lý để quyết định về giá trị, không hẳn nhà tập thể là không có giá trị.

Theo ông Điệp, vị trí căn hộ tập thể gần hồ Hoàn Kiếm (trung tâm Hà Nội) nên dù là căn hộ tập thể hay đất riêng thì đều có giá trị. "Nhà tập thể cũ có chất lượng thấp, đường đi vào nhỏ thì không có giá cao như vậy nhưng vị trí đắc địa của nó là yếu tố quyết định.