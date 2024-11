Hà Nội có thêm dự án dự án chung cư giá từ 1,5 tỷ đồng/căn

Dự án Legacy Alpha Valley toạ lạc tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc - ngay gần tuyến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La. Từ dự án dễ dàng di chuyển vào trung tâm Thủ Đô, các doanh nghiệp công nghệ lớn và các tiện ích lân cận khi chỉ dưới 10 phút là tới VNPT IDC Hoà Lạc, Viettel Tower, TH School, Đại học FPT, Đại học Quốc Gia Hà Nội - Hoà Lạc, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương 2…

Legacy Alpha Valley có quy mô 1,9 ha gồm 2 toà tháp văn phòng 11 tầng, 3 toà tháp căn hộ 10-11 tầng, cung cấp ra thị trường 378 căn hộ gồm các căn studio và 2 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản tối giản.

Dự án sở hữu hệ tiện ích mang cảm hứng công nghệ độc đáo như Quảng trường Ánh sáng Omega Square, Bể bơi Technic Pool, công viên thể thao Sportia Park, Đường dạo bộ & suối nhân tạo Data Stream, Trạm sạc xe điện E-station...

Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội liên tiếp tăng nóng, các căn hộ Legacy Alpha Valley chỉ có giá từ 1,5 tỷ đồng/căn cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 18 tháng. Đây được xem là mức giá căn hộ mới thấp nhất thị trường hiện tại.



Lễ Kick Off dự án Legacy Alpha Valley trong bối cảnh Hà Nội đang thiếu nguồn cung căn hộ chung cư.

Để đưa dự án này ra thị trường, ngày 11/10/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group) đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt (Mai Việt Land). Theo đó, Mai Việt Land sẽ chính thức trở thành Đơn vị phát triển kinh doanh dự án này. Và để khởi động ra mắt dự án Legacy Alpha Valley, ngày 22/11/2024 vừa qua, Mai Việt Land đã tổ chức sự kiện Kick Off dự án với sự tham gia của gần 300 nhân viên kinh doanh.



Được biết, Khu công nghệ cao Hoà Lạc được mệnh danh là "Silicon Valley" Việt Nam khi quy tụ hệ sinh thái các lĩnh vực công nghệ cao gồm: công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, phần mềm, công nghệ sinh học, tự động hoá đến từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam như FPT Software, Viettel, VNPT Technology…

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được HĐND TP Hà Nội trình HĐND thành phố, thành phố phía Tây Hà Nội sẽ bao gồm đô thị Hòa Lạc và đô thị Xuân Mai. Tổng diện tích thành phố khoảng 251 km2, dân số đến năm 2045 khoảng 1,2 triệu người.



Theo quy hoạch, thành phố phía Tây sẽ là thành phố đô thị thông minh, là thành phố khoa học, nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, tiếp thu trình độ khoa học và công nghệ quốc tế, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, Đô thị Hòa Lạc sẽ là trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm đào tạo, có các trường đại học, có khu công nghệ cao, trung tâm thí nghiệm, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn...