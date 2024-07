Hà Nội: Công an tìm Chủ tịch Công ty Hưng Thịnh liên quan 10 lô đất

Ngày 11/7, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đang xác minh đơn tố giác của Đặng Việt Cường (SN:1981, trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa) liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Công an quận Nam Từ Liêm vừa có quyết định truy tìm Đặng Việt Cường vì liên quan 10 lô đất (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đơn tố giác, năm 2021, bà T, ở Tam Điệp, Ninh Bình có mua 10 lô đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) do Đặng Việt Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Xác minh tại tỉnh Thanh Hóa, công ty này không sở hữu các bất động sản thuộc dự án trên, đồng thời dự án chưa được mở bán theo quy định của pháp luật.

Hiện chưa xác định được Đặng Việt Cường đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm quyết định truy tìm Chủ tịch Công ty Hưng Thịnh.



Ai biết thông tin về Đặng Việt Cường thì báo ngay cho Công an quận Nam Từ Liêm (Cán bộ thụ lý: Đồng chí Nghiêm Văn Ngọc - SĐT 0986.830.216), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.