Hà Nội: Cư dân khu đô thị Thanh Hà trắng đêm hứng từng xô nước sinh hoạt

Sáng 9/1/2024, nhiều người sinh sống tại khu đô thị Thanh Hà cho biết, nhiều tòa nhà bị mất nước trong hai ngày qua, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân tiếp tục bị xáo trộn.

Người dân khu đô thị Thanh Hà thức đêm để canh từng xô nước

Chị Chu H. (cư dân) cho biết, tòa M1-A, M1-C bị mất nước từ 18h chiều và 21h đêm hôm qua, đến sáng nay máy bơm hoạt động thì nước mới bắt đầu nhỏ giọt.

Anh Trần Đ. cũng cho biết, tòa HH2-2B bị mất nước, nhiều người phải thức đêm để canh từng chậu nước phục vụ cho sinh hoạt.

Thông báo từ Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà

Theo thông báo của Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà về nguồn nước sạch cung cấp thiếu lưu lượng và giảm áp lực cấp cho Khu đô thị Thanh Hà, nguyên nhân do Công ty nước sạch mặt sông Đuống thi công lắp đặt trạm bơm tăng áp, do vậy công ty đã tạm dừng cấp nước trên tuyến ống đường QL70 lần thứ 2 từ 22h ngày 6/1/2024 đến 06h ngày 7/1/2024 dẫn đến nguồn nước sạch về KĐT Thanh Hà thiếu và yếu lưu lượng, áp lực, quá trình thực hiện thi công đến nay chưa xong do vậy nguồn nước về vẫn chưa ổn.

Về vấn đề mất nước sinh hoạt trên, nhiều cư dân cho rằng, đơn cung cấp dịch vụ thông báo quá muộn khiến cho nhiều gia đình không kịp chuẩn bị để tích nước.

"Cụ thể, nguyên nhân mất nước sinh hoạt do nhà máy nước sông Đuống sửa trạm tăng áp ngày 6-7/1. Đến khi người dân biết được, thì Công ty CP nước sạch Thanh Hà mới vội vàng ra cái văn bản ngày hôm nay (8/1), nhưng lại điền ngày là 9/1", người dân phản ánh.

Nhiều người không biết trước thông báo nên không kịp tích trữ đủ nước dùng

Ba tháng trước, (từ ngày 5/10/2023), tại Khu đô thị Thanh Hà đã xuất hiện tình trạng nhiều em bé bị tức ngực khó thở, nhiều người già còn bị ngất trong nhà tắm. Người lớn, thanh niên khỏe mạnh còn bị ho sặc sụa, mắt mũi cay xè. Cá biệt có cháu bé 9 tháng tuổi tại tòa nhà HH03E nổi mẩn khắp người.

Không những thế, theo người dân nước sinh hoạt còn có mùi như chất tẩy rửa, gây bong tróc da tay, cá nuôi khi thay nước thì chết hàng loạt. Thậm khi nhiều gia đình kinh doanh thủy sản khi dùng nước này tôm cá đều lăn ra chết. Lo lắng về nguồn nước, cư dân đã tự lấy mẫu đi xét nghiệm.

Theo kết quả của Viện công nghệ môi trường, 3 mẫu nước của tòa HH03E và HH03F được lấy vào ngày 5/10 thì cả 3 mẫu đều có nồng độ Amoni cao gấp 5-6 lần tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chỉ số Nitrat và Coliform cũng cao. Thậm chí, theo kết quả mẫu nước từ tòa nhà HH03D thì chỉ số Amoni còn vượt 38 lần, hàm lượng Clo dư vượt 30 lần tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Đến ngày 14/10, cư dân tại chung cư HH03-B1.3, Khu đô thị Thanh Hà bị mất nước. Cùng ngày Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà thông báo ngừng cấp nước nguồn để nâng công xuất, chất lượng nhà máy. Do đó nguồn nước cấp cho Khu đô thị Thanh Hà chỉ có sử dụng nước mặt sông Đuống thông qua hệ thống truyền dẫn của Công ty CP nước sạch Hà Đông.