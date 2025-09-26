Hà Nội đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 614/TB-VP ngày 25-9 về Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 3 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ trụ sở Quận ủy Tây Hồ (cũ) đến đường Vành đai 3 theo quy hoạch; Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm (cũ).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau: Việc nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư của 3 dự án đầu tư nêu trên là nội dung quan trọng, cấp bách, đã được lãnh đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo, giao Sở Giao thông vận tải trước đây (nay là Sở Xây dựng) thực hiện. Trong đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, tập trung nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, khẩn trương tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn từ khu vực đường Lạc Long Quân đến đường Vành đai 3 theo quy hoạch, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát quy hoạch giao thông khu vực; đề xuất phương án tuyến, mặt cắt tuyến đường, phương án thiết kế tuyến mương theo quy hoạch dọc tuyến đường; phân tích, đánh giá toàn diện về việc đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông của thành phố và khu vực như Vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3 và tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây.

Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông kết nối, đồng bộ với khu vực TOD depot Xuân Đỉnh của tuyến đường sắt đô thị số 2.1, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo… Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường dẫn hai đầu cầu, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng và các sở, ngành, UBND các địa phương có liên quan đánh giá tác động toàn diện việc thay đổi, dịch chuyển phương án tuyến, đặc biệt là mức độ ảnh hưởng đến các khu dân cư, công trình 2 bên tuyến của Dự án. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể để thiết lập, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương và phương án đầu tư của dự án.

Đối với Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm (trước đây), UBND thành phố cơ bản tán thành nội dung nghiên cứu, báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng; thống nhất đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư (Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm trước đây) thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng, UBND các địa phương, đơn vị có liên quan, trên cơ sở nghiên cứu tổng thể, đồng bộ phương án tuyến của Dự án đầu tư với các tuyến đường sắt, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật đô thị có liên quan để đánh giá sự phù hợp, hiệu quả, khả thi khi triển khai thực hiện công tác GPMB.

Ngoài ra, đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thành phố giao UBND phường Xuân Đỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Xuân Đỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị rà soát, thống nhất các nội dung liên quan làm cơ sở tổ chức triển khai thi công hoàn thành Dự án đầu tư tuyến đường số 5 đảm bảo khớp nối đồng bộ với khu vực depot Xuân Đỉnh của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2.1 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu cảnh quan, môi trường đô thị.