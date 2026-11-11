Hà Nội đề xuất bàn giao hơn 7.300ha đất về địa phương quản lý

Theo Báo cáo số 834/BC-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tính đến đầu tháng 11-2026 có 23 xã, phường có đất nguồn gốc nông, lâm trường đã hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, diện tích đất theo kết quả rà soát.

Trong tổng diện tích 10.973,63ha, có 8.563,41ha đất nguồn gốc nông, lâm trường và 2.410,22ha đất có nguồn gốc là đất rừng, trạm, trại, cơ sở nghiên cứu khoa học. Các địa phương và đơn vị đề xuất bàn giao khoảng 7.367,51ha, giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng khoảng 3.591,31ha.

Đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường được bàn giao về địa phương quản lý. Ảnh: Hoàng Văn

Ba địa phương có diện tích lớn nhất là xã Suối Hai (2.381,87ha), Yên Bài (1.262,22ha) và Đoài Phương (1.112,04ha), tổng cộng 4.756,13ha, chiếm 43,34% diện tích được rà soát trên toàn thành phố.

Để xử lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường phân loại diện tích đất thành 4 nhóm theo nguồn gốc và hiện trạng sử dụng. Trong đó, nhóm đất của 5 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp đã sắp xếp, đổi mới hoặc cổ phần hóa có tổng diện tích 2.219,07ha, đề xuất bàn giao 1.721,42ha về địa phương.

Đáng chú ý, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) cùng các đơn vị trực thuộc quản lý 1.325,11ha tại 8 xã. Qua rà soát, diện tích đề xuất bàn giao là 529,09ha, giữ lại 796,02ha. Tuy nhiên, phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ năm 2024 mới đề xuất bàn giao 212,19ha và hiện chưa được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị thành phố chỉ đạo Hadico phối hợp với các địa phương rà soát, bàn giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, không chờ phương án sắp xếp, đổi mới được phê duyệt; ưu tiên giải quyết diện tích khoảng 19,82ha liên quan 15 hộ di dân Tân Đức năm 1998 tại xã Suối Hai.

Đối với nhóm đất của 7 đơn vị thuộc trung ương và thành phố, tổng diện tích là 3.676,91ha, dự kiến bàn giao về địa phương 1.698,92ha. Sở đề xuất giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu phương án tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Riêng Công ty cổ phần MHD Ba Vì, báo cáo xác định doanh nghiệp chưa bàn giao 104,17ha đất theo phương án cổ phần hóa. Sở kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo doanh nghiệp bàn giao ngay diện tích này cho UBND xã Suối Hai để rà soát, lập phương án sử dụng đất.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố giao các xã, doanh nghiệp liên quan hoàn thành rà soát, lập phương án sử dụng đất trước ngày 15-11. Sở Xây dựng hoàn thành quy hoạch chung cấp xã trước ngày 20-11 làm cơ sở lập, phê duyệt phương án sử dụng đất.

Đồng thời, Sở đề xuất tăng cường quản lý đất đai, ngăn ngừa vi phạm; số hóa hồ sơ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai và tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp.