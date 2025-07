Hà Nội đồng ý cho một doanh nghiệp chuyển đổi hơn 4.700 m2 đất nông nghiệp để làm dự án tại phường Cầu Giấy

Theo đó, UBND TP Hà Nội mới đây ban hành Quyết định số 3769/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp, trụ sở công ty tại ô đất ký hiệu D14 (Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy).

Theo đó, UBND TP cho phép Công ty cổ phần hỗ trợ Phát triển công nghệ Detech (Tập đoàn Detech) chuyển mục đích sử dụng 4.709,5m2 đất nông nghiệp đã hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất sang mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Đồng thời, UBND TP cũng cho phép công ty thuê 626,4m2 đất do UBND phường Mỹ Đình 2 quản lý.

Tổng cộng, 2 khu đất có diện tích là 5.335,9m2, được sử dụng để thực hiện Dự án Tòa nhà hỗn hợp, trụ sở công ty theo chủ trương đầu tư đã được UBND TP chấp thuận tại Quyết định số 5439/QĐ-UBND ngày 26/10/2023.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, với thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/10/2073.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận. Giá tính tiền thuê đất sẽ áp dụng theo bảng giá đất do UBND TP phê duyệt và các quy định hiện hành.

Công ty Detech có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng từ khi nhận bàn giao. Nếu chậm tiến độ trên 24 tháng, công ty sẽ được gia hạn thêm 24 tháng. Hết thời hạn được gia hạn mà công ty vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì UBND TP thu hồi đất mà không bồi thường.

UBND TP.Hà Nội giao các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục bàn giao đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng và tính tiền thuê đất để công ty sớm triển khai dự án.

Hé mở về Tập đoàn Detech

Về chủ đầu tư, Tập đoàn Detech được thành lập năm 1991 trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia nay là Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời điểm đó, công ty có nhiệm vụ ứng dụng và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ vào sản xuất và kinh doanh.

Sau khi cổ phần hóa vào năm 2002, doanh nghiệp phát triển theo hướng tập đoàn đa ngành; đặt trụ sở tại Toà nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Tại thời điểm tháng 4/2017, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng. Trong danh sách cổ đông chỉ tiết lộ 3 cá nhân gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo góp 13,46%, Đinh Văn Bắc góp 17,03% và Đào Văn Tám góp 15,37%.

Các cổ đông này hiện đều giữ các chức vụ lãnh đạo tại Tập đoàn. Trong đó, ông Đào Văn Tám (SN 1950) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Đinh Văn Bắc là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc CTCP Detech Bio.

Tháng 7/2019, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề hoạt động chính là sản xuất mô tô, xe máy. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 5/2025, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 800 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Hiện nay, Detech sở hữu hệ thống công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực xe máy - xe điện, Detech sở hữu công ty thành viên Công ty TNHH Xe điện Xe máy Detech chuyên sản xuất và kinh doanh, phân phối xe máy 50CC, xe điện, mô tô thương hiệu Espero.

Trong lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, doanh nghiệp này có pháp nhân Công ty cổ phần Detech Bio kinh doanh các sản phẩm sữa non Colomi, sữa PureLac nhập khẩu nguyên hộp từ New Zealand, sữa nhập khẩu nguyên hộp Pháp Modilac, sữa non Colost@, Dia Spira thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm đường huyết và hỗ trợ giảm biến chứng tiểu đường...

Detech sở hữu hai công ty con trong lĩnh vực cà phê. Trong đó, Công ty cổ phần Cà phê Detech được giới thiệu chế biến, cung cấp và xuất khẩu cà phê với các mặt hàng cà phê rang xay, cà phê hoà tan, cà phê nhân xanh xuất khẩu mang thương hiệu Detech Coffee.

Còn Công ty cổ phần Detech Konnai chuyên chế biến, và kinh doanh các sản phẩm từ cà phê nguyên chất với các sản phẩm cà phê rang xay, cà phê phin giấy, cà phê hoà tan sấy lạnh cùng việc mở chuỗi quán cà phê công nghệ mang tên Konnai.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Gateway Education Global Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Công ty TNHH Vật liệu mới Thời đại (Evertimes) chuyên nghiên cứu, sản xuất, klinh doanh và chuyển giao công nghệ sơn bột tĩnh điện hay Công ty TNHH Công nghệ Dầu khí Detech (Detech Petro) là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong ngành dầu khí.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn này sở hữu Công ty cổ phần Bất động sản Detech Land thành lập năm 2008. Detech Land được biết đến với loạt dự án bất động sản như: Tòa nhà cao ốc văn phòng Detech Tower; khu dân cư số 8 và số 9 phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên cũ); khu nhà ở Vĩnh Hà (TP. Vĩnh Yên cũ); khu đô thị mới Túc Duyên, thuộc phường Túc Duyên TP.Thái Nguyên (cũ); khu dân cư số 4, phường Túc Duyên; khu đô thị mới Đồng Văn ở huyện Duy Tiên, Hà Nam (cũ)...

Detech Land hiện đang thế chấp ngân hàng một số tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án của doanh nghiệp này tại tỉnh Bắc Giang (trước sáp nhập).

Cụ thể, Detech Land hiện thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thăng Long tài sản bảo đảm là “các khoản lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trên đất của Dự án Khu dân cư số 2 (Giai đoạn I), xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang”. Giá trị khoản vay/ nghĩa vụ được xác định là 140 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 9/6/2025, Detech Land cũng thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thăng Long tài sản bảo đảm là “các khoản lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trên đất của Dự án tại Thôn Muối, xã Lan Mẫu và Thôn Đống Vừng, thôn Yên Thịnh, thôn Trại Hai, thôn Nội Đình, thôn Nội Chùa thuộc xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang”. Giá trị khoản vay/ nghĩa vụ được xác định là 412 tỷ đồng.