Hà Nội: Dự án cầu dừng thi công hơn nửa năm do vướng mặt bằng

Với tổng mức đầu tư hơn 89,9 tỷ đồng, dự án cầu Mụ được kỳ vọng là gạch nối giao thông quan trọng giữa xã Dân Hoà (huyện Thanh Oai cũ) với xã Hoà Phú (huyện Chương Mỹ cũ).

Dự án cầu Mụ hiện đã đạt 46% khối lượng xây lắp nhưng phải tạm dừng thi công từ tháng 5/2025 do vướng mặt bằng sạch.

Sau khi khởi công vào tháng 2/2024, nhà thầu đã dồn lực triển khai gói thầu xây lắp số 20, hoàn thành đúc dầm I 20/20 phiến, xong hệ thống cầu và đường dẫn tạm, đồng thời lắp đặt kết cấu phần trên được 3/7 nhịp. Tuy nhiên, do thiếu mặt bằng sạch để triển khai các hạng mục tiếp theo, toàn bộ hoạt động thi công đã phải tạm dừng từ tháng 5/2025 đến nay, khiến khối lượng xây lắp chỉ đạt 46%.

Sự đình trệ này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn khiến dự án rơi vào thế khó do đặc thù quy định thi công liên quan đến đê điều. Theo giấy phép của cơ quan chức năng, các hạng mục dưới lòng sông chỉ được phép triển khai ngoài mùa mưa lũ, tức từ cuối tháng 11 đến hết tháng 5 năm sau. Việc bàn giao mặt bằng chậm trễ đồng nghĩa với việc nhà thầu đang để lỡ mất thời điểm "vàng" để hoàn thiện phần hạ trụ và nhịp cầu dưới lòng sông, đẩy dự án trước nguy cơ phải kéo dài sang các năm tiếp theo.

Nỗ lực tháo gỡ "nút thắt" tại hai đầu cầu

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở 35 phương án giải phóng mặt bằng chưa thể dứt điểm. Tại xã Hòa Phú, mặc dù công tác kiểm đếm 26 phương án trên diện tích hơn 3.757 m2 đã xong từ lâu, nhưng người dân vẫn đang phải chờ đợi các thủ tục phê duyệt để nhận tiền bồi thường, dự kiến sớm nhất phải đến giữa tháng 2/2026. Trong khi đó, tại xã Dân Hòa, tiến độ giải phóng mặt bằng đang chậm 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Việc chưa ban hành được đơn giá đất cụ thể và điều chỉnh thông báo thu hồi đất đối với các hộ thổ cư khiến công tác công khai dự thảo phương án bồi thường vẫn chưa có điểm dừng.

Trước thực trạng dự án "đắp chiếu" kéo dài, Ban Quản lý dự án đã kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các địa phương quyết liệt vào cuộc tháo gỡ khó khăn. Mục tiêu đặt ra là các xã liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn tại, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư ngay trong tháng 3/2026.

Đây là điều kiện cần thiết để nhà thầu tái khởi động thi công, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối quý II/2026 theo quyết định phê duyệt của Sở Xây dựng, đáp ứng sự mong mỏi của người dân hai địa phương.