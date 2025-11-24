Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng khi người dân chuyển đổi xe máy điện

Tại kỳ họp thứ 28 diễn ra từ 26 - 28/11, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua hai nghị quyết liên quan vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch.

Theo dự thảo, Hà Nội dự kiến hỗ trợ cho cá nhân có nơi thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (được đăng ký trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực) khi thực hiện chuyển đổi sang phương tiện năng lượng xanh (có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên).

Mỗi cá nhân được hỗ trợ cho 1 xe trong thời gian từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2031.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng mỗi cá nhân để đổi xe máy điện.

Đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, thành phố hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; cá nhân thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Về hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi vay, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay với toàn bộ giá trị hợp đồng vay đối với các cá nhân mua trả góp xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng xanh (gói trả góp không quá 12 tháng) tại đơn vị bán hàng có phối hợp với công ty tài chính, ngân hàng thương mại.

Cùng với đó, đối với xe mô tô, xe gắn máy khi thực hiện chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2031, thành phố hỗ trợ 50% lệ phí; riêng đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ là 100%.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông xanh để tự lái phục vụ mục đích giao thông công cộng sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố làm điểm đỗ, tập kết xe được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố trong thời gian tối đa 5 năm.

Hà Nội giao các xã, phường rà soát, đề xuất UBND thành phố chấp thuận danh mục các vị trí đủ điều kiện để đầu tư lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng, đảm bảo nhu cầu thực tiễn.

Hà Nội yêu cầu kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy hoạch được duyệt đang khai thác trong khu vực vành đai 3 nếu có bố trí chỗ đỗ xe phải thực hiện chuyển đổi, lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng tối thiểu 15%. Thời hạn hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 1/1/2030.

Bãi đỗ, sân đỗ xe trong khu chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện, công trình công cộng khác đang khai thác thuộc danh mục vị trí đủ điều kiện bố trí trạm tiếp năng lượng sạch công cộng trong khu vực vành đai 3 phải thực hiện chuyển đổi, lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng tối thiểu 15%. Thời hạn hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 1/1/2030.

Kết cấu hạ tầng đường bộ đầu tư mới theo quy hoạch phải bố trí tối thiểu 30% tổng chỗ đỗ xe có lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

Bãi đỗ, sân đỗ xe trong khu chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện, công trình công cộng khác khi đầu tư xây dựng mới phải bố trí tối thiểu 30% tổng chỗ đỗ xe có lắp đặt trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.



