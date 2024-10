Hà Nội: Giá căn hộ leo thang bất chấp nguồn cung tăng mạnh

Nguồn cung tăng mạnh

Ông Lưu Quang Tiến - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services, thị trường căn hộ tại Hà Nội đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định trong quý III/ 2024. Nguồn cung căn hộ mới tăng mạnh, tỷ lệ hấp thụ tăng cao theo quý và giá bán cũng có xu hướng tăng lên.

Còn bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao Công ty đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất động sản Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (CBRE Việt Nam), lượng nguồn cung chung cư cả năm 2024 dự kiến đạt mức gần 30.000 căn hộ.

Riêng 9 tháng đầu năm 2024, tổng nguồn cung mở bán mới căn hộ chung cư tại Hà Nội đạt hơn 19.000 căn, vượt tổng nguồn cung cả năm 2023.

"Với nguồn cung dồi dào này, năm nay có thể chấm dứt chu kỳ khan hiếm nguồn cung nhà ở tại Hà Nội trong suốt 4 năm qua", bà An chia sẻ.

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm chủ yếu nguồn cung trong cuối năm 2024 và 2025.

Lý giải về việc nguồn cung tăng hơn so với dự báo, ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing cho biết: "Trong nửa cuối năm 2024, thị trường căn hộ tốt hơn so với dự báo trước đó, mức độ hấp thụ nguồn cung sơ cấp lên tới 80 - 90%. Nhiều dự án mới ra hàng và bán hết trong thời gian ngắn, cá biệt có những dự án khớp hết các căn mở bán mới trong 48 giờ hoặc bán hết bảng hàng chỉ trong 2-3 tuần".

Cũng theo ông Lưu Quang Tiến, nhận thấy tín hiệu tốt của thị trường, các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính đang có trong tay những dự án pháp lý đầy đủ đã ra hàng sớm hơn so với dự kiến là 2025-2026, cung cấp cho thị trường một lượng cung căn hộ tương đối dồi dào.

Trong năm 2025, nguồn cung mở mới toàn thị trường dự kiến tương đương và cao hơn năm 2024, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Trong khi đó, giao dịch thứ cấp cao tầng vẫn được ưa chuộng - dự báo khoảng 36.100 căn trong cả năm 2025 (tăng 3% so với năm 2024). Số bán thứ cấp vẫn tập trung chủ yếu ở Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, thậm chí số bán tại hai đại đô thị này tăng cao hơn trung bình toàn thị trường do nhiều phân khu dự kiến sẽ được bàn giao vào năm sau.

Giá vẫn neo ở mức cao

Theo ông Lưu Quang Tiến, từ cuối năm 2023, thị trường căn hộ Hà Nội đã có dấu hiệu tăng trưởng tốt và chuyển sang tăng trưởng nóng từ quý đầu năm 2024, với đà tăng tiếp tục duy trì đến quý III/2024 ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Nhu cầu gia tăng nhanh khiến các dự án mở bán mới đạt được mức hấp thụ rất tốt trong thời gian ngắn, một số dự án đã thông báo sold-out.

Trong quý III/2024, dù tồn tại một số yếu tố khách quan bất lợi như ảnh hưởng tâm lý tháng Ngâu, bão Yagi... nhưng thị trường căn hộ Hà Nội vẫn tiếp tục "sốt nóng cục bộ".

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, toàn thị trường Hà Nội có khoảng 83.000 giao dịch bất động sản nhà ở trong 9 tháng đầu năm 2024. Giao dịch sơ cấp, gồm cao tầng và thấp tầng chiếm 27%, trong khi 73% còn lại là giao dịch thứ cấp, bao gồm thổ cư, chuyển nhượng chung cư và nhà thấp tầng.

Kết thúc quý III/2024, thị trường căn hộ mở mới tại Hà Nội ghi nhận mức giá trung bình đạt gần 80,5 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 7,6% so với quý trước. Mức giá căn hộ chuyển nhượng trung bình toàn Hà Nội đạt gần 55 triệu đồng/m2 (đã bao gồm toàn bộ phí dịch vụ, thuế theo quy định của pháp Luật), tăng 4% so với quý trước, đặc biệt tại hai dự án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tăng tới 10%.

Dù giá neo ở mức cao, lượng giao dịch chung cư vẫn tăng mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Giao dịch căn hộ sơ cấp 9 tháng đầu năm 2024 đạt 21.100 căn, tăng 205% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, giao dịch chuyển nhượng cao tầng khoảng 25.200 căn, và 30% giao dịch tập trung chủ yếu tại hai đại đô thị lớn là Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City.

Theo bà Nguyễn Hoài An, giá chung cư trên thị trường thứ cấp đã tăng tới 22% so với năm 2023. Điều này cho thấy không chỉ các dự án mới mà ngay cả các căn hộ đã qua sử dụng cũng đang chứng kiến sự gia tăng giá mạnh mẽ.

Ông Trần Minh Tiến nhìn nhận, với nhu cầu lớn và tốc độ tăng giá nhanh, bất động sản căn hộ đang được nhiều nhà đầu tư chọn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền tích lũy.