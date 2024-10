“Đón sóng” mua nhà đón Tết, chủ đầu tư tăng tốc tung chính sách khủng “chốt sổ” cuối năm

Mới đây, theo thông báo của Nam Long, dự án Akari City giai đoạn 2 với 1.600 căn hộ trên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân (Tp.HCM) đang bước “vào nhịp” bàn giao cho khách vào quý 4 năm nay.

Đáng nói, dù căn hộ hoàn thiện, nhận nhà ở ngay nhưng chủ đầu tư vẫn ra chính sách bán hàng ưu đãi kéo dài như căn hộ hình thành trong tương lai năm. Cụ thể, khách hàng vay ngân hàng sẽ hạn mức tối đa 70%, miễn lãi suất trong vòng 18 tháng, ân hạn gốc 24 tháng. Trường hợp không vay sẽ nhận ưu đãi lên 700 triệu đồng.

Dự án Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group tại Tp.Dĩ An cũng đang chuẩn bị bước cuối cùng để bàn giao nhà cho khách vào quý 4/2024. Dự án có mức giá từ 38 triệu đồng/m2 kèm chính sách hàng cam kết thuê lại 432 triệu/3 năm (tương đương 12 triệu đồng/tháng). Đồng thời chiết khấu 14% khi khách mua đóng đủ 70% giá trị căn hộ.Trường hợp vay, khách hàng thanh toán 10% là nhận nhà, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn gốc 24 tháng.

Đây là dự án tiên phong đầu tiên tại TP. Dĩ An có "khu vườn trên không" độc đáo, được bao bọc bởi đa tầng thiên nhiên xanh mát với hơn 40 tiện ích tạo nên một không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng. Đồng thời, dự án sắp có trường mầm non Ô Mây (Omayland Kindergarten) tại tầng trệt khu căn hộ, cũng là dự án đầu tiên tại TP Dĩ An có bãi giữ xe cơ khí.





Thanh khoản tích cực ở một số dự án căn hộ bước vào giai đoạn bàn giao. Ảnh: TB

Cùng khu vực, dự án căn hộ hoàn thiện Honas Residence hiện chủ đầu tư Hoàng Nam tung ra chính sách thanh toán 10% giá trị căn hộ, khách hàng được nhận nhà. Nếu vay ngân hàng, khách hàng sẽ được hưởng chính sách ân hạn lãi gốc từ 12 đến 18 tháng.

Tại Đồng Nai, dự án Izumi City giai đoạn 1 (Đồng Nai) do Nam Long và Hankyu Hanshin Properties (Nhật Bản) phát triển dù nhận nhà ở ngay nhưng vẫn được thanh toán theo tiến độ dài nhất lên đến 2 năm, lãi suất 0%. Đồng thời, khách mua được tặng nội thất trị giá 800 triệu, tặng điện máy và kèm luôn tiền điện nước khi người dân về ở. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 1,2 tỉ đồng.

Trong chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay, thị trường bất động sản đang ghi nhận điểm "đảo chiều", bắt đầu từ phân khúc chung cư. Đây cũng là phân khúc dẫn dắt thanh khoản thị trường trong thời gian qua.

Giai đoạn này sẽ là thị trường của chung cư. Dữ liệu Batdongsan.com.vn

Ông Quốc Anh nhấn mạnh, vào quý 3/2024 thị trường đã bước qua giai đoạn nhiều biến động và đang dần phục hồi. Môi giới cũng năng nổ trở lại thị trường, giao dịch cải thiện tích cực ở loại hình chung cư.

Cùng quan điểm, ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young cho rằng, những thay đổi về pháp lý trong thời gian gần đây đã tạo ra tác động tích cực cho thị trường. Ba bộ luật mới, bao gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực từ tháng 8/2024 mang lại sự minh bạch hơn cho các giao dịch bất động sản. Với các dự án hoàn thiện càng có lợi thế hơn khi pháp lý chuẩn, tiến độ đảm bảo. Trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn còn dao động thì dự án hoàn thiện về đích sẽ dễ tiếp cận người mua hơn. Đây cũng là giai đoạn sức cầu sẽ có dấu hiệu tăng về cuối năm nên các chủ đầu tư cũng kích thích thị trường bằng chính sách bán hàng "mạnh tay". Các chính sách này sẽ khó xuất hiện trong bối cảnh thị trường mới.

Bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE, thị trường bất động sản đang có những điểm sáng đáng chú ý. Thị trường thứ cấp tại Tp.HCM trong quý 3 tiếp tục đà tăng nhẹ, tăng trung bình 3% theo quý và tăng 5% theo năm, đạt bình quân 48 triệu đồng/m2 thông thủy. Hầu hết các phân khúc căn hộ đều ghi nhận tăng giá bán thứ cấp trong quý này, trong đó, phân khúc căn hộ hạng sang có tốc độ tăng giá chuyển nhượng theo năm nổi bật nhất với giá bán tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đa số các dự án còn hàng tồn đang bán đều ghi nhận tỷ lệ bán tích cực, với hơn 2.000 căn hộ giao dịch thành công trong quý, tăng gần gấp đôi so với quý trước. Các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng nhiều chính sách bán hàng như chiết khấu theo phương thức thanh toán, đa dạng tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi vay, cam kết cho thuê...

Theo bà Dung, cuối năm 2024, Tp.HCM dự kiến có thêm khoảng 3.000 căn hộ chung cư mở bán mới. So với năm trước, con số này vẫn rất khiêm tốn. Nguồn cung tương lai quy mô lớn dời thời điểm mở bán sang năm 2025. Một số dự án có kế hoạch bán hàng trở lại sau khi được gỡ vướng pháp lý cũng dự kiến triển khai trong năm nay nhưng mở bán chính thức trong năm sau. Dự báo trong năm 2025, thị trường dự kiến sẽ có gần 10.000 căn hộ chào bán mới, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Điều này sẽ giúp củng cố niềm tin người mua sau thời gian thị trường biến động.