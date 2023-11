Hà Nội: Giá chung cư mới nối đuôi nhau leo thang, thị trường hiếm hoi có dự án dưới 30 triệu đồng/m2

Nhận định về giá căn hộ chung cư cuối năm, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội nhận định dự kiến, cuối năm 2023, các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến sẽ được thông qua. Với nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thị trường bất động sản, thì cuối năm nay ngành có thể sẽ có những chuyển biến tích cực.



Theo bà Hằng, vào thời điểm cuối năm, khi lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, người dân có thể tiếp cận vốn vay với mức lãi suất tốt hơn, hợp lý hơn thời điểm nửa đầu năm 2023. Chính vì vậy, nguồn cung căn hộ mới sẽ vẫn khan hiếm ở dòng sản phẩm tầm giá trung bình, phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân.

"Trong bối cảnh thị trường khó khăn thì các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực như căn hộ chung cư là điểm sáng của thị trường bất động sản. Chính vì vậy, phân khúc này còn đang là lựa chọn của các nhà đầu tư nhằm mang lại dòng tiền ổn định từ giờ cho đến cuối năm. Dự kiến, giá căn hộ chung cư sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh thiếu nguồn cung như hiện nay", bà Hằng cho biết.

Cùng quan điểm với bà Hằng, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cũng nhận định, căn hộ chung cư vẫn là điểm sáng của thị trường bất động sản, loại hình này sẽ là động lực quan trọng giúp lấy lại đà tăng trưởng, góp phần giúp thị trường bất động sản tăng trưởng trở lại trong chu kỳ mới.

"Tỷ suất căn hộ cho thuê hiện này đã tăng đáng kể lên 5%. Hiện nhiều người lựa chọn đầu tư bằng cách mua căn hộ chung cư ở nội đô Hà Nội để cho thuê nhằm mang lại dòng tiền ổn định, đây cũng là một trong những lý do khiến giá căn hộ ở các quận nội thành tăng lên, nhất là phân khúc bình dân, trung cấp", ông Quốc Anh cho biết.

Căn hộ chung cư có giá dưới 30 triệu đồng/m2 gần như biến mất khỏi thị trường bất động sản Hà Nội.

Khảo sát thực tế phân khúc căn hộ quý 4 có thể thấy phân khúc giá bình dân dưới 30 triệu đồng gần như tuyệt chủng khỏi nguồn cung mới căn hộ tại Hà Nội. Thị trường còn lại duy nhất dự án Tecco Garden là nguồn cung cũ với giá 28 triệu đồng/m2, tương đương căn 3 phòng ngủ chỉ có giá từ 3 tỷ đồng. Được biết, đây là dự án căn hộ nằm tại Thanh Trì - khu Nam Hà Nội, đã xây dựng xong và sẵn sàng bàn giao cho khách vào ở.



Ở phía Tây Hà Nội, phân khúc chung cư quý 4 sẽ có thêm lượng hàng mới từ dự án The Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm), The Moonlight 1 An Lạc (huyện Hoài Đức), 9 tòa tháp Lumi Hà Nội vừa được công bố. Mặc dù, các dự án này đều nằm khá xa trung tâm tuy nhiên mức giá khá cao khoảng 50-60 triệu đồng/m2, gần gấp đôi so với dự án Tecco Garden ở khu Nam.

Giá căn hộ chung cư mới mở bán trong quý 4 tiếp tục được đẩy lên mức cao nhất từ trước đến nay khi ngay khu vực quận Thanh Xuân đã xuất hiện dự án căn hộ cao cấp Viha Leciva tọa lạc trên đường Nguyễn Tuân với giá bán 60-80 triệu đồng/m2. Hay như dự án BRG Diamond Residence tại số 25 Lê Văn Lương cũng đang ở ngưỡng 80 triệu đồng/m2. Được biết, giá các căn hộ chung cư cao cấp khu Lê Văn Lương cách đây 3 năm chỉ ở mức 40 triệu đồng/m2.

Xuôi về khu trung tâm Tây Hồ Tây và các quận Đống Đa, Cầu Giấy một số dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị ra hàng giai đoạn cuối năm 2023 - đầu năm 2024 cũng đã chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2. Thậm chí, có những dự án khu vực ngoại giao đoàn có mức giá dự kiến lên tới 120 triệu đồng/m2. Đây là mức giá căn hộ chung cư vốn chỉ xuất hiện quanh khu vực quận Hoàn Kiếm.

Không chỉ giá căn hộ chung cư mới, trên thị trường thứ cấp giá chung cư đạt ngưỡng cao chóng mặt. Nhiều khu chung cư tăng 50-70% giá so với giá ra hàng cách đây 5 năm. Thậm chí, so với ngay giai đoạn covid 2021 giá đã tăng khoảng 50%. Mức giá căn hộ cao cấp đã đi vào sử dụng 2 phòng ngủ hiện giao động trên dưới 4 tỷ đồng, tương đương 50-60 triệu đồng/m2. Muốn mua căn hộ 3 phòng ngủ cũng phải có trong tay trên dưới 5 tỷ đồng.

Nhận định về bất động sản trong những tháng cuối năm 2023, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, giá chung cư nội đô dù cao nhưng vẫn sẽ tăng vì một số nguyên nhân, trong đó nguồn cung hạn chế là nguyên nhân chính. Trong khi đó, lực cầu lớn khiến cho giá chung cư bị áp lực, khiến tình trạng đẩy giá phân khúc chung cư trung cấp tăng.

Ngoài ra, tâm lý, hành vi của khách hàng về sản phẩm đầu tư phần nào đã có sự thay đổi. Ông Đính cho biết, mấy năm trước rộ trào lưu đầu tư condotel, đầu tư homestay, đất nền vùng ven, đất rừng, trang trại, tâm lý đầu tư vào căn hộ nội đô như chung cư, tập thể có phần chững lại. Nhưng sau hàng loạt các phát sinh liên quan đến những sản phẩm mới kể trên, thì những "mặt hàng truyền thống" lại quay trở về có sức hút đối với các nhà đầu tư