Hà Nội: Hơn 150 tài xế bị trừ điểm GPLX vì vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm

Ngày 2/1, tại Xí nghiệp xe Bus Hà Nội (số 29 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Đội CSGT đường bộ số 4 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và Xí nghiệp xe Bus Hà Nội, tổ chức buổi tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGT) và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Buổi tuyên truyền thu hút sự tham gia của hơn 220 nhân viên lái xe buýt, lực lượng trực tiếp tham gia giao thông hàng ngày. Các tài xế được hướng dẫn tích hợp giấy tờ lên hệ thống VNeID để đồng bộ hóa dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, giảm thiểu thủ tục hành chính và tăng cường tính minh bạch trong quản lý giao thông.

Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện tại chỗ đối với một số nhân viên lái xe, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn. Trung tá Nguyễn Thị Chung - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, cho biết, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, từ đó hạn chế tối đa các hành vi vi phạm giao thông.