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Hà Nội: Hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ bị CSGT xử lý trong một tháng qua

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội: Hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ bị CSGT xử lý trong một tháng qua

Từ 15/7 - 14/8/2026, CSGT Hà Nội xử lý gần 50.400 vi phạm giao thông các loại, trong đó có hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ.

Hà Nội: Hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ bị CSGT xử lý trong một tháng qua - Ảnh 1.

Hệ thống camera AI ghi nhận các vi phạm TTATGT trên toàn địa bàn thành phố.

Trong thời gian trên, lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự đã xử lý 49.568 phương tiện vi phạm giao thông đường bộ, tạm giữ 8.347 phương tiện, tước giấy phép lái xe 299 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 5.301 trường hợp.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI đã phát hiện hơn 12.800 phương tiện vi phạm, trong đó lập biên bản 410 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội đối với 12.460 chủ phương tiện.

Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.746 trường hợp chạy quá tốc độ và 1.540 trường hợp vượt đèn đỏ. Ngoài ra, có hơn 9.400 phương tiện dừng, đỗ sai quy định và hơn 11.200 trường hợp vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đối với ô tô, mức phạt sẽ từ 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian tới, CSGT Hà Nội tiếp tục kết hợp xử lý trực tiếp với xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát và nguồn tin do người dân cung cấp; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện dữ liệu phương tiện, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Theo Quang Hải

VTV

Từ Khóa:
hà nội

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