[Infographic] Hà Nội lập mới hồ sơ, bản đồ địa giới 126 xã, phường sau sắp xếp

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14, Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai lập mới, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp sau sắp xếp.

Kế hoạch được thực hiện theo các quy định chuyên môn về lập, quản lý hồ sơ địa giới, xác định đường địa giới, cắm mốc, đo đạc, bản đồ và kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm. Thiết kế kỹ thuật - dự toán "Lập mới, cập nhật, chỉnh lý bổ sung hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp sau sắp xếp thành phố Hà Nội" được phê duyệt tại Quyết định số 580/QĐ-SNV ngày 03/4/2026 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội là cơ sở để tổ chức triển khai nhiệm vụ.

Kế hoạch được triển khai trong năm 2026, với phạm vi gồm 01 đơn vị hành chính cấp tỉnh (thành phố Hà Nội), 126 xã, phường và các tuyến địa giới giữa Thành phố với các tỉnh tiếp giáp, giữa các xã, phường. Quá trình thực hiện sẽ kế thừa tối đa hồ sơ, bản đồ, dữ liệu và mốc địa giới còn giá trị, hạn chế trùng lặp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm tiến độ.

Thành phố cũng yêu cầu không tự ý điều chỉnh đường địa giới hoặc sử dụng ranh giới quản lý chuyên ngành thay thế địa giới đơn vị hành chính khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.