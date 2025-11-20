Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Khói đen cuồn cuộn sau tiếng nổ trong khu ẩm thực gần cầu Long Biên

20-11-2025 - 16:44 PM | Xã hội

Trưa 20/11, quán ăn uống đang sửa chữa trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, gần cầu Long Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, sau tiếng nổ, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Hà Nội: Khói đen cuồn cuộn sau tiếng nổ trong khu ẩm thực gần cầu Long Biên- Ảnh 1.

Hình ảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn được người dân chia sẻ.

Theo người dân, vụ hỏa hoạn kể trên xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày, tại quán ăn trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Một lúc sau, lửa bùng lên kèm theo một số tiếng nổ phát ra bên trong quán. Do bên trong có nhiều xốp nên xuất hiện cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt.

Hà Nội: Khói đen cuồn cuộn sau tiếng nổ trong khu ẩm thực gần cầu Long Biên- Ảnh 2.

Cột khói đen bốc lên cạnh cầu Long Biên.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong , lãnh đạo UBND phường Bồ Đề cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn khu vực trên đang sửa chữa. Vụ việc không có thương vong về người.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong quán bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.


Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an cảnh báo khẩn: 100 can axit đang bị cuốn trôi thất lạc

Bộ Công an cảnh báo khẩn: 100 can axit đang bị cuốn trôi thất lạc Nổi bật

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi Nổi bật

Khám xét chỗ ở, bắt 'ông trùm' Lê Thái Hà sinh năm 1994

Khám xét chỗ ở, bắt 'ông trùm' Lê Thái Hà sinh năm 1994

16:09 , 20/11/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 20-11: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 20-11: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

15:55 , 20/11/2025
Tạm ngừng khai thác sân bay Tuy Hòa từ 10h đến 24h hôm nay 20/11

Tạm ngừng khai thác sân bay Tuy Hòa từ 10h đến 24h hôm nay 20/11

15:10 , 20/11/2025
Lời kể nhân chứng vụ Mercedes Maybach phóng như bay tông vào xe khách đỗ ven đường

Lời kể nhân chứng vụ Mercedes Maybach phóng như bay tông vào xe khách đỗ ven đường

14:41 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên