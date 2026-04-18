Hà Nội: Một phường đồng loạt cắt điện, nước 620 nhà xưởng công trình vi phạm
Phường Thanh Liệt đã cắt điện, nước đối với 620 công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, bao gồm 426 nhà xưởng, kho hàng và 194 công trình nhà ở. Ngoài ra, 1.022 công trình khác xây dựng trên đất dự án đã được thông báo chuẩn bị giải tỏa.
Trao đổi với báo Tiền Phong, UBND phường Thanh Liệt cho biết, phường vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cắt điện nước đối với hơn 620 nhà xưởng, cơ sở vi phạm quy định về pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Đây là các công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép...
Trong đó, bao gồm 426 nhà xưởng, nhà xưởng và 194 nhà được sử dụng để ở có hành vi vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng. Ngoài ra, 1.022 công trình khác nằm trên đất các dự án (chậm triển khai) chuẩn bị triển khai GPMB cũng đã được phường thông báo, lên kế hoạch lồng ghép để xử lý.
Theo UBND phường Thanh Liệt, các trường hợp vi phạm chủ yếu xảy từ khi còn chính quyền 3 cấp. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Thanh Liệt đã rà soát, thống kê và xây dựng phương án với lộ trình xử lý cụ thể. Trước mắt, phường sẽ cắt điện, nước theo Nghị quyết 33 của HĐND thành phố, yêu cầu các hộ tự tháo dỡ, xử lý vi phạm. Trường hợp không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, do bị cắt điện, nhiều nhà hàng kho xưởng đã phải đóng cửa hoặc dùng máy phát điện. Trong đó, một số nhà hàng đã phải thông báo chuyển địa điểm kinh doanh đến nơi khác.
Được biết, phường Thanh Liệt là một trong những điểm nóng về vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Đặc biệt, các khu đất ven đường Phạm Tu, Quang Liệt, đất dự án chậm triển khai hầu hết đã biến thành nhà xưởng, gara ô tô, nhà hàng... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Mới đây, một nhà xưởng dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn phường đã bị cháy làm 1 người tử vong.
Ngày 15/4, phường Thanh Liệt đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ sân Pickleball rộng 6.200m2 được xây dựng trên đất nông nghiệp. Đây được xem là sân Pickleball lớn nhất Hà Nội với 22 sân chơi, được đầu tư bài bản với tổng mức đầu tư ước tính hơn 10 tỷ đồng. Từ tháng 1/2026 khi công trình đang xây dựng đã bị UBND phường lập biên bản, xử phạt 140 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành nên UBND phường đã quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình.
Theo Thanh Hiếu
Tiền Phong
