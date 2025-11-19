Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C
Sáng 19/11, thời tiết Hà Nội rét buốt đầu mùa, người dân phủ áo phao, khăn len ra đường, dân công sở hối hả, sinh viên co ro ôm ba lô, trong khi các quán cà phê, trà nóng trở thành nơi tránh gió.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 19/11 là thời gian Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lạnh nhất. Từ khoảng 8-9h sáng, mưa sẽ hết, trời khô ráo nhưng vẫn rét, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 16-18 độ.
Sáng nay, Hà Nội đã tạnh ráo, tuy nhiên người dân cũng cảm nhận rõ rệt cái rét buốt đặc trưng của đợt không khí lạnh mạnh đầu mùa.
Nhiều người ra đường chuẩn bị đủ “đồ nghề” chống rét như áo phao dày, khăn len quấn kín cổ, găng tay, mũ len… để tránh gió lùa. Trong dòng người hối hả đầu giờ sáng, dân công sở vội vã phóng xe đến cơ quan, không ít người vừa dừng đèn đỏ vừa kéo lại khăn, chỉnh lại áo khoác cho kín, tránh gió lùa.
Trên các vỉa hè, không khó bắt gặp cảnh người dân tranh thủ ghé vào quán cà phê, quán trà nóng, đôi tay ôm chặt ly nước bốc khói, vừa hít hà hơi ấm vừa trò chuyện.
Không khí se lạnh, hơi thở phả thành khói và hương cà phê thơm nồng khiến nhiều người cảm nhận rất rõ "mùa đông Hà Nội" đã về.
