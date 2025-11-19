Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C

19-11-2025 - 15:20 PM | Xã hội

Sáng 19/11, thời tiết Hà Nội rét buốt đầu mùa, người dân phủ áo phao, khăn len ra đường, dân công sở hối hả, sinh viên co ro ôm ba lô, trong khi các quán cà phê, trà nóng trở thành nơi tránh gió.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 19/11 là thời gian Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lạnh nhất. Từ khoảng 8-9h sáng, mưa sẽ hết, trời khô ráo nhưng vẫn rét, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 16-18 độ.

Sáng nay, Hà Nội đã tạnh ráo, tuy nhiên người dân cũng cảm nhận rõ rệt cái rét buốt đặc trưng của đợt không khí lạnh mạnh đầu mùa.

Nhiều người ra đường chuẩn bị đủ “đồ nghề” chống rét như áo phao dày, khăn len quấn kín cổ, găng tay, mũ len… để tránh gió lùa. Trong dòng người hối hả đầu giờ sáng, dân công sở vội vã phóng xe đến cơ quan, không ít người vừa dừng đèn đỏ vừa kéo lại khăn, chỉnh lại áo khoác cho kín, tránh gió lùa.

Trên các vỉa hè, không khó bắt gặp cảnh người dân tranh thủ ghé vào quán cà phê, quán trà nóng, đôi tay ôm chặt ly nước bốc khói, vừa hít hà hơi ấm vừa trò chuyện.

Không khí se lạnh, hơi thở phả thành khói và hương cà phê thơm nồng khiến nhiều người cảm nhận rất rõ "mùa đông Hà Nội" đã về.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 1.

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm mạnh. Từ mức 20-21 độ C vào buổi sáng, đến tối nền nhiệt đã hạ xuống chỉ còn 13-15 độ C kèm theo mưa phùn mang đến cảm giác rét buốt rõ rệt.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 2.

Chỉ cần mở cửa bước ra đường, chúng ta đã cảm nhận được rõ rệt cái lạnh tràn về.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 3.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 4.

Áo khoác, khăn len, mũ dạ,… được người dân mang ra sử dụng sau nhiều tháng nằm yên trong tủ.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 5.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 6.

Trong lúc dừng đèn đỏ, nhiều người tranh thủ kéo cao khăn quàng cổ, xoa tay vào nhau để tìm chút hơi ấm.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 7.

Nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ trang bị khăn áo kín mít trên đường đưa đến trường vào buổi sáng

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 8.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 9.

Dân công sở hối hả đến cơ quan trong buổi sáng rét buốt, ai nấy đều quấn khăn, kéo áo cho kín gió

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 10.

Trên các tuyến phố, áo phao và khăn len trở thành "bạn đồng hành" của mọi người trong buổi sáng se lạnh

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 11.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 12.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 13.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 14.

Một bà cụ mặc áo ấm đội khăn lên ngồi bên ghế tận hưởng cái lạnh đầu đông

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 15.

Dòng người đi làm đầu tuần kín đặc áo khoác dày, ai nấy đều vội vàng cho kịp giờ

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 16.

Sinh viên ngồi chờ xe buýt, co ro ôm balo giữa làn gió lạnh đầu mùa

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 17.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 18.

Một góc phố Hà Nội những ngày lánh giá, người đi bộ cúi mình né gió, bước nhanh trong tiết trời se sắt.

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 19.

Một chị bán đồ ăn sáng ngồi nép mình bên góc đường chờ những vị khách đến mua đồ

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 20.

Dù tiết trời lạnh giá, nhiều người lại háo hức với cái rét đặc trưng của mùa đông Hà Nội, nhiều người tranh thu nhâm nhi ly cà phê nóng hít hà không khí buổi sáng

Hà Nội ngày rét hơn 10 độ C- Ảnh 21.

Thời tiết lạnh giá nhưng vẫn có người đi cheo thuyền ở Hồ Tây vào sáng sớm

Theo Nam An - Ảnh: Như Hoàn

